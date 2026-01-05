Orbán Viktor elárulta, hogy mi Magyar Péter egyetlen jó tulajdonsága

Hírlevél
Rendkívüli

Gyász

zsigmond barna pál

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
A hétfői miniszterelnöki nemzetközi sajtótájékoztatón feltett kérdésre adott választ osztotta meg közösségimédia-oldalán Zsigmond Barna Pál. Arra kérték Orbán Viktor, hogy mondjon három jó dolgot Magyar Péterről, amit nagyra becsül benne.
Orbán Viktor válasza arra, hogy mi Magyar Péter jó tulajdonsága: otthagyta a Fideszt, ez jó hír nekünk – írta Zsigmond Barna Pál Facebook-bejegyzésében hétfőn.

Évindító nemzetközi sajtótájékoztató, Évindítónemzetközisajtótájékoztató, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2026.01.05.
Orbán Viktor
Fotó: Polyák Attila

Az államtitkár a hétfői miniszterelnöki nemzetközi sajtótájékoztatón feltett kérdésre adott választ osztotta meg közösségimédia-oldalán.

Amint cikkünkben is megírtuk, arra kérték Orbán Viktort, hogy mondjon három jó dolgot Magyar Péterről, amit nagyra becsül benne, azt válaszolta:

Otthagyta a Fideszt. Ennyit tudok mondani róla. Kilépett tőlünk, de ez jó hír nekünk.”

