Orbán Viktor elárulta, hogy mi Magyar Péter egyetlen jó tulajdonsága

A hétfői miniszterelnöki nemzetközi sajtótájékoztatón feltett kérdésre adott választ osztotta meg közösségimédia-oldalán Zsigmond Barna Pál. Arra kérték Orbán Viktor, hogy mondjon három jó dolgot Magyar Péterről, amit nagyra becsül benne.
Orbán Viktor válasza arra, hogy mi Magyar Péter jó tulajdonsága: otthagyta a Fideszt, ez jó hír nekünk – írta Zsigmond Barna Pál Facebook-bejegyzésében hétfőn.
Orbán Viktor minden kérdésre válaszolt
Amint cikkünkben is megírtuk, arra kérték Orbán Viktort, hogy mondjon három jó dolgot Magyar Péterről, amit nagyra becsül benne, azt válaszolta:
Otthagyta a Fideszt. Ennyit tudok mondani róla. Kilépett tőlünk, de ez jó hír nekünk.”
