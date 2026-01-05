Orbán Viktor elárulta, hogy mi Magyar Péter egyetlen jó tulajdonsága

Orbán Viktor válasza arra, hogy mi Magyar Péter jó tulajdonsága: otthagyta a Fideszt, ez jó hír nekünk – írta Zsigmond Barna Pál Facebook-bejegyzésében hétfőn.

Orbán Viktor

Fotó: Polyák Attila

Az államtitkár a hétfői miniszterelnöki nemzetközi sajtótájékoztatón feltett kérdésre adott választ osztotta meg közösségimédia-oldalán.