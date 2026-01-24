Míg Orbán Viktor tömegeknek tart beszédet, Magyar Péter egy sötét stúdióban ücsörög

A kampány hajrájához közeledve egyre inkább a bizonytalan és középen álló szavazók megszólítása a tét, hiszen a választás kimenetele ezen a rétegen dől el. Ebből a szempontból élesen kirajzolódik a különbség Orbán Viktor és Magyar Péter politikai stratégiája között.

Orbán Viktor és Magyar Péter Fotó:Philippe BUISSIN| Forrás: EP)

Orbán Viktor háborúellenes gyűlésen vett részt

Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök országjárásának kaposvári állomásán telt ház előtt, kérdés–válasz formában beszélt az emberekkel. Pedagógusok, orvosok, gazdák és más társadalmi csoportok képviselői tehették fel kérdéseiket, amelyekre a miniszterelnök részletesen válaszolt. A fórumon elhangzó üzenetek kifejezetten a középen álló és bizonytalan választóknak szóltak, olyan ügyek mentén, amelyekben még ellenzéki szavazók egy része is egyetért.

Ezzel szemben Magyar Péter egy sötét stúdióban ücsörögve mutatta be legújabb jelöltjét, Orbán Anita személyében. A bemutatott szereplő a Bajnai-féle globalista hálózathoz köthető, kapcsolódási pontokkal Bajnai Gordon és a Soros-család köreihez. Első megszólalásában Brüsszel mellett állt ki, valamint az orosz energiáról való leválást sürgette, egyértelműen jelezve a Tisza Párt politikai irányát.

Az elemzés szerint Magyar Péter ezzel a stratégiával kizárólag a baloldali szavazókhoz szól, miközben képtelen megszólítani a jobboldali vagy középen álló választókat. Hasonló volt a helyzet korábban Kapitány István esetében is, aki a BlackRockhoz köthető globalista hálózat tagjaként jelent meg a politikai térben.