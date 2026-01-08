Orbán Viktor: Nekünk nem migránsaink lesznek, hanem németeink meg franciáink

Hírlevél
„Nekünk nem migránsaink lesznek, hanem németeink, franciáink és olaszaink” – fogalmazott Facebook-videójában Orbán Viktor. A kormányfő elmondta, Európa két részre szakad: Közép-Európa migránsmentes térség marad, míg Nyugat-Európa migránsbarát, bevándorló övezetté válik.
A június 12-én hatályba lépő migrációs paktum, ez teljes mértékben ellentétes Magyarország érdekeivel  – fogalmazott Facebook-videójában Orbán Viktor

Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatót tart (Fotó: Csudai Sándor)
Orbán Vikor szerint a következő 10–15 évben egyre nagyobb igény mutatkozhat arra, hogy Nyugat-Európából ne migránsok, hanem bennszülött európaiak éljenek a szabad mozgás lehetőségével Fotó: Csudai Sándor

A miniszterelnök szerint a legfontosabb alapelv továbbra is az, hogy aki Magyarországra akar belépni, annak ezt az ország határain kívül kell megvárnia, és csak pozitív elbírálás után léphet be.

Orbán Viktor hangsúlyozta: ez a rendszer a migráció kezelésének kulcsa, amelyet nem szabad feladni. Mint fogalmazott, akik ezt az elvet elhagyták, mindenhol vesztettek. 

Ha ugyanis egy ország beengedi a migránsokat, onnantól kezdve nem tud megszabadulni tőlük 

– tette hozzá. A miniszterelnök szerint Európa két részre szakad: Közép-Európa migránsmentes térség marad, míg Nyugat-Európa migránsbarát, bevándorló övezetté válik. Ez a különbség hosszú távon együttélési kérdéseket vet fel, amelyek megoldása a jövő egyik legnagyobb kihívása lesz.

Orbán Viktor arra is felhívta a figyelmet, hogy a következő 10–15 évben egyre nagyobb igény mutatkozhat arra, hogy Nyugat-Európából ne migránsok, hanem bennszülött európaiak éljenek a szabad mozgás lehetőségével, és Magyarországon vállaljanak munkát, illetve telepedjenek le.

„Nekünk nem migránsaink lesznek, hanem németeink, franciáink és olaszaink” 

– fogalmazott a kormányfő. Hozzátette: Európa történetében már volt erre példa. Egyetlen feltételt nevezett meg: fegyver nélkül érkezzenek. Mint mondta, ez az egyetlen kérés Magyarország részéről.

 

