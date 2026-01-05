Orbán Viktor: Szeretnénk megismételni a 2022-es választás eredményét

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a közösségi oldalán értékelte a nemzetközi sajtótájékoztatón elhangzottakat, amelyen Orbán Viktor a Fidesz 2026-os választási céljairól beszél.

Deák Dániel Facebook-oldalán hívta fel a figyelmet Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatójára.

Deák Dániel idézte Orbán Viktort, és kiemelte a főbb témákat

A sajtótájékoztató fő témái között szerepelt a háború és a béke esélyeinek alakulása Európában, Brüsszel háborús politikája és a magyar vétóval szembeni támadások, valamint az orosz–ukrán fronthelyzet és az amerikai stratégia változása.

Emellett napirendre került a migráció és a migrációs paktum kérdése, a belpolitikában pedig a 14. havi nyugdíj, a Tisza-csomag, valamint a 2026-os országgyűlési választások tétje, a szuverenitás és az alárendelődés dilemmája is.

A politikus idézte a miniszterelnök szavait; a cél a 2022-es eredmények megismétlése.