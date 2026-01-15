Orbán Viktor meglepetést okozott: személyesen adta át az egymilliomodik Gondosórát

Gazdára talált az egymilliomodik Gondosóra. Orbán Viktor meglepetésvendégként toppant be egy idős hölgyhöz, és adta át az eszközt.
Orbán Viktor személyesen vitte házhoz és adta át az egymilliomodik Gondosórát. Az eszköz szerencsés új tulajdonosa, Ildikó néni hatalmas örömmel fogadta a miniszterelnököt otthonában. Az átadásról készült videót Orbán Viktor megosztotta közösségi oldalán.
Orbán Viktor hangsúlyozta a Gondosóra életmentő funkcióját
A Gondosóra ingyenes, egyszerűen használható jelzőeszköz, amely egy gombnyomásra közvetlen kapcsolatot teremt a 0-24 órában elérhető diszpécserközponttal. Az eszköz több ezer alkalommal járulhatott hozzá életmentéshez, és csaknem félmillió esetben nyújtott általános segítséget.
Már egymillió idős honfitársunk élt a lehetőséggel. Aki még nem tette, igényelje, mert életet menthet!”
– hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.
