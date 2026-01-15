Orbán Viktor meglepetést okozott: személyesen adta át az egymilliomodik Gondosórát

Orbán Viktor személyesen vitte házhoz és adta át az egymilliomodik Gondosórát. Az eszköz szerencsés új tulajdonosa, Ildikó néni hatalmas örömmel fogadta a miniszterelnököt otthonában. Az átadásról készült videót Orbán Viktor megosztotta közösségi oldalán.

Orbán Viktor személyesen adta át az egymilliomodik Gondosórát (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Orbán Viktor hangsúlyozta a Gondosóra életmentő funkcióját

A Gondosóra ingyenes, egyszerűen használható jelzőeszköz, amely egy gombnyomásra közvetlen kapcsolatot teremt a 0-24 órában elérhető diszpécserközponttal. Az eszköz több ezer alkalommal járulhatott hozzá életmentéshez, és csaknem félmillió esetben nyújtott általános segítséget.

Már egymillió idős honfitársunk élt a lehetőséggel. Aki még nem tette, igényelje, mert életet menthet!”

– hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.