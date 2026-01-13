Orbán Viktor megszólalt a választás időpontjáról

Április 12. A biztos választás! – írta Orbán Viktor kedden Facebook-oldalán azzal kapcsolatban, hogy Sulyok Tamás államfő kihirdette a 2026-os országgyűlési választások időpontját, amikor leadhatjuk voksunkat a pártokra, valamint az egyéni képviselőjelöltekre. Az idei választások legfontosabb tétje, hogy Magyarország kimarad-e a háborúból.
2026-os választás: magabiztosan menetel a Fidesz Orbán Viktor vezetésével
Az elmúlt hónapok politikai frontvonalán egyre inkább kirajzolódott, hogy amíg a Fidesz magabiztosan menetel előre, és még szilárdabbá tette vezető helyét a versenyben, addig a Tisza Párt megtorpant és nem volt képes változtatni alárendelt pozícióján. Az Alapjogokért Központ legutóbbi közvélemény-kutatása szerint
a Fidesz-KDNP támogatottsága 51 százalékon, míg a Tisza Párté 38 százalékon áll, így a kormánypártok magabiztosan vághatnak neki a véghajrá időszakának is.