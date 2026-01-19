Hírlevél
Rendkívüli

Egressy Mátyás gimnáziuma felhúzta a fekete zászlót

Zelenszkij akkora maflást kapott, hogy a fal adta a másikat

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Mi nem csak látogatóba járunk vidékre

A Fidesz a Budapest Kongresszusi Központban tartotta Országos Önkormányzati Fórumát, ahol a miniszterelnök a párt választási stratégiájának egyik alapvetéséről, a vidéki érdekek képviseletének a fontosságáról beszélt. Orbán Viktor szerint a kormánypárt országos jelenléte és vidéki gyökerei különleges politikai erőt jelentenek.
A Fidesz–KDNP országos hálózata és vidéki beágyazottsága adja a kormánypárt legnagyobb erejét – hangsúlyozta Orbán Viktor a Budapest Kongresszusi Központban megrendezett Országos Önkormányzati Fórumon. 

Orbán Viktor: Mi vagyunk az egyetlen olyan politikai erő Magyarországon, amely otthon van mindenütt az országban
A Fidesz a Budapest Kongresszusi Központban tartotta Országos Önkormányzati Fórumát, ahol a miniszterelnök a párt választási stratégiájának egyik alapvetéséről, a vidéki érdekek képviseletének a fontosságáról beszélt. Orbán Viktor szerint a kormánypárt országos jelenléte és vidéki gyökerei különleges politikai erőt jelentenek.  Fotó: Polyák Attila

A miniszterelnök szerint a választási győzelem kulcsa a mozgósítás, különösen ott, ahol a Fidesz nem vendég, hanem otthon van, azaz vidéken.

Mi vagyunk az egyetlen olyan politikai erő Magyarországon, amely otthon van mindenütt az országban. Nézem a kihívóinkat, meglepődök, hogy honnan van egy 26 tagú pártnak bátorsága ahhoz, miután néhány országgal való ismerkedést szolgáló körutat tett az országban, vállalkozzon az ország kormányzására. Ez egy komoly dolog. Ha nem vagy ott mindenhol az országban, ha nincsenek ott a polgármestereid mindenhol, ha nem ismered a helyiek gondjait, akkor nem szabad vállalkozni kormányzásra, mert helyi tudás nélkül ezt az országot nem lehet kormányozni. És mi vagyunk az a közösségi barátaim, akik nem látogatjuk a vidéket, mi onnan jövünk. Nagy különbség.”

- mondta Orbán Viktor.

 

