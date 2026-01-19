Orbán Viktor: Mi nem csak látogatóba járunk vidékre

Mi vagyunk az egyetlen olyan politikai erő Magyarországon, amely otthon van mindenütt az országban. Nézem a kihívóinkat, meglepődök, hogy honnan van egy 26 tagú pártnak bátorsága ahhoz, miután néhány országgal való ismerkedést szolgáló körutat tett az országban, vállalkozzon az ország kormányzására. Ez egy komoly dolog. Ha nem vagy ott mindenhol az országban, ha nincsenek ott a polgármestereid mindenhol, ha nem ismered a helyiek gondjait, akkor nem szabad vállalkozni kormányzásra, mert helyi tudás nélkül ezt az országot nem lehet kormányozni. És mi vagyunk az a közösségi barátaim, akik nem látogatjuk a vidéket, mi onnan jövünk. Nagy különbség.”