Orbán Viktor reagált a sajtónak Zelenszkij ukrán elnök támadására.

Orbán Viktor: Mi vagyunk a bot a küllők között. Fotó: AFP/Genya Savilov

A miniszterelnök kifejtette, hogy sajnos ehhez hozzá kell szoknunk, ugyanis nem egyedi esetről van szó, hiszen Magyarországon kampány van, nemsokára választások lesznek.

A választásoknak a legnagyobb tétje, Magyarországon kívül, Ukrajnában van”

– hívta fel a figyelmet Orbán Viktor, mivel abban a dokumentumban, melyben az Uniós vezetők elfogadták Ukrajna pénzügyi igényeit, az ország Európai Uniós csatlakozásának céldátuma is szerepel. De mindkét dolgot Magyarország ellenzi.

Szerintem az elkövetkező 100 évben nem lesz olyan parlament Magyarországon, amely az ukránok mellett szavazzon, hogy beüljenek az Európai Unióba”

– fogalmazott ellentmondás nem tűrően a miniszterelnök.

Ezért gondolják azt az ukránok, hogy a „Magyarország nevű akadály” elhárítása, csak egy kormányváltással lehetséges.

Miután nyílván valóan mi nem akarjuk, hogy bejöjjenek az Unióba, ellenezzük Ukrajna tagságát, a Tisza meg a DK be akarja őket engedni, ezért tudomásul kell vennünk, hogy az ukránok aktív szereplői lesznek a magyar kampánynak”

– vázolta a jövőképet Orbán Viktor.

Majd megküzdünk ezzel is”

– zárta gondolatait a témával kapcsolatban.