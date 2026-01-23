Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Putyin kellemetlen híreket jelentett be – Zelenszkij nem fog örülni

Ezt látnia kell!

Kamerafelvételek kerültek elő Jákli Mónika tragikus balesetéről

orbán viktor

Orbán Viktor: Mi vagyunk a bot a küllők között

17 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyarország az akadálya annak, hogy Ukrajna Brüsszeltől minden követelését megkapja. Így hát érthető a frusztrációja, megtesz mindent egy magyarországi kormányváltásért – mutatott rá Orbán Viktor miniszterelnök brüsszeli sajtótájékoztatóján.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orbán viktorukrajnamagyarországválasztás2026zelenszkij

Orbán Viktor reagált a sajtónak Zelenszkij ukrán elnök támadására.

Orbán Viktor: Mi vagyunk a bot a küllők között.
Orbán Viktor: Mi vagyunk a bot a küllők között. Fotó: AFP/Genya Savilov

A miniszterelnök kifejtette, hogy sajnos ehhez hozzá kell szoknunk, ugyanis nem egyedi esetről van szó, hiszen Magyarországon kampány van, nemsokára választások lesznek.

A választásoknak a legnagyobb tétje, Magyarországon kívül, Ukrajnában van”

 – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor, mivel abban a dokumentumban, melyben az Uniós vezetők elfogadták Ukrajna pénzügyi igényeit, az ország Európai Uniós csatlakozásának céldátuma is szerepel. De mindkét dolgot Magyarország ellenzi.

Szerintem az elkövetkező 100 évben nem lesz olyan parlament Magyarországon, amely az ukránok mellett szavazzon, hogy beüljenek az Európai Unióba” 

– fogalmazott ellentmondás nem tűrően a miniszterelnök.

Ezért gondolják azt az ukránok, hogy a „Magyarország nevű akadály” elhárítása, csak egy kormányváltással lehetséges. 

Miután nyílván valóan mi nem akarjuk, hogy bejöjjenek az Unióba, ellenezzük Ukrajna tagságát, a Tisza meg a DK be akarja őket engedni, ezért tudomásul kell vennünk, hogy az ukránok aktív szereplői lesznek a magyar kampánynak”

 – vázolta a jövőképet Orbán Viktor. 

Majd megküzdünk ezzel is”

 – zárta gondolatait a témával kapcsolatban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!