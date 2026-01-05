Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brutális támadás Donald Trump alelnöke ellen – ez példátlan

Gyász

Döbbenetes tragédia: meghalt Dudás Miklós világbajnok kajakozó

orbán viktor

Orbán Viktor: Minden is megválaszolva

25 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktor több órán át válaszolt a hazai és a nemzetközi média kérdéseire. Szót ejtett többek között a venezuelai helyzetről, a háború és a béke kérdéséről, és Magyar Péterrel kapcsolatos kérdésekre is válaszolt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orbán viktormagyar péterkérdéssajtótájékoztató

„29 kérdező. 2,5 óra. Minden is megválaszolva” – írta Facebook oldalán Orbán Viktor. 

Évindító nemzetközi sajtótájékoztató, Évindítónemzetközisajtótájékoztató, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2026.01.05.
Fotó: Polyák Attila

Mint ismert, Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatója nyitotta meg a politikai szezont. A miniszterelnök délelőtt 11 órától ismertette a kormányzati terveket a következő időszakra és válaszolt a sajtó kérdéseire. Mint a közösségi oldalán írta, a sajtótájékoztatón „kérdés nem marad válasz nélkül”, ami arra utal, hogy a kormányfő kész minden felmerülő témát nyíltan érinteni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!