Orbán Viktor: Minden is megválaszolva

„29 kérdező. 2,5 óra. Minden is megválaszolva” – írta Facebook oldalán Orbán Viktor.

Fotó: Polyák Attila

Mint ismert, Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatója nyitotta meg a politikai szezont. A miniszterelnök délelőtt 11 órától ismertette a kormányzati terveket a következő időszakra és válaszolt a sajtó kérdéseire. Mint a közösségi oldalán írta, a sajtótájékoztatón „kérdés nem marad válasz nélkül”, ami arra utal, hogy a kormányfő kész minden felmerülő témát nyíltan érinteni.