Orbán Viktor: Mindig nyiss ajtót a postásnak, hátha én vagyok az!

A miniszterelnök személyesen is részt vesz a nemzeti petíció kézbesítésében Németh Balázzsal, a Fidesz észak-pesti országgyűlési képviselő-jelöltjével. Mutatjuk Orbán Viktor videóját!
Ez itt Németh Balázs választókörzete. Ez itt a kezemben pedig a nemzeti petíció – mondta Orbán Viktor a videójában.
A miniszterelnök hozzátette:
A mai meló az, hogy a Németh Balázzsal kivisszük ezt a nemzeti petíciót a címzettnek, akinek nem áruljuk a nevét. Mi leszünk a postások,
egész pontosan én leszek a postás. Mindig nyiss ajtót a postásnak, hátha én vagyok az! Na menjünk!
– hangsúlyozta Orbán Viktor.
