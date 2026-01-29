Orbán Viktor: Mindig nyiss ajtót a postásnak, hátha én vagyok az!

Hírlevél
A miniszterelnök személyesen is részt vesz a nemzeti petíció kézbesítésében Németh Balázzsal, a Fidesz észak-pesti országgyűlési képviselő-jelöltjével. Mutatjuk Orbán Viktor videóját!
Orbán ViktorFidesznemzeti petíciónémeth balázs

Ez itt Németh Balázs választókörzete. Ez itt a kezemben pedig a nemzeti petíció – mondta Orbán Viktor a videójában.

Orbán Viktor és Németh Balázs
Orbán Viktor és Németh Balázs

A miniszterelnök hozzátette:

A mai meló az, hogy a Németh Balázzsal kivisszük ezt a nemzeti petíciót a címzettnek, akinek nem áruljuk a nevét. Mi leszünk a postások, 

egész pontosan én leszek a postás. Mindig nyiss ajtót a postásnak, hátha én vagyok az! Na menjünk!

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Orbán Viktor postásnak állt!

 

 

