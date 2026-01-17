Egy eddig nem látott videót mutatott meg Orbán Viktor

A miniszterelnök közösségi oldalára feltöltött videón jól látható, hogy az őt üdvözlő tömegen keresztül Orbán Viktor csak nagyon lassan tudott eljutni a miskolci DVTK stadionban felállított színpadhoz a Digitális Polgári Körök (DPK) háborúellenes gyűlésén.

Látványos videós posztot osztott meg Orbán Viktor miniszterelnök a DPK miskolci háborúellenes gyűléséről a közösségi oldalán.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Orbán Viktor sokáig nem tudta elkezdeni a beszédét, mert akkora üdvrivalgással és olyan tapsviharral fogadták őt a résztvevők

A háborúellens gyűlés teljes felvételen is megnézhető: