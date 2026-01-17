Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kiszivárogtatták Trump és Macron titkos telefonbeszélgetését – ezt mondták Zelenszkijről

Olvasta?

Dermesztő hideg jön, újra -20 fokig zuhan a hőmérséklet, havazás és ónos eső is lesz

Orbán Viktor

Egy eddig nem látott videót mutatott meg Orbán Viktor

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Látványos videós posztot osztott meg a miniszterelnök a DPK miskolci háborúellenes gyűléséről a közösségi oldalán. Orbán Viktort percekig tartó tapsviharral köszöntötték a résztvevők a telt házas DVTK Arénában.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorHáborúellenes Gyűléshatalmas tömegMiskolc

A miniszterelnök közösségi oldalára feltöltött videón jól látható, hogy az őt üdvözlő tömegen keresztül Orbán Viktor csak nagyon lassan tudott eljutni a miskolci DVTK stadionban felállított színpadhoz a Digitális Polgári Körök (DPK) háborúellenes gyűlésén.

Digitális Polgári Körök, Miskolc, DPK, DPKMiskolc, DigitálisPolgáriKörökMiskolc, 2026.01.17., Orbán Viktor, OrbánViktor,
Látványos videós posztot osztott meg Orbán Viktor miniszterelnök a DPK miskolci háborúellenes gyűléséről a közösségi oldalán.  
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Orbán Viktor sokáig nem tudta elkezdeni a beszédét, mert akkora üdvrivalgással és olyan tapsviharral fogadták őt a résztvevők

A háborúellens gyűlés teljes felvételen is megnézhető: 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!