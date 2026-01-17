Egy eddig nem látott videót mutatott meg Orbán Viktor

Látványos videós posztot osztott meg a miniszterelnök a DPK miskolci háborúellenes gyűléséről a közösségi oldalán. Orbán Viktort percekig tartó tapsviharral köszöntötték a résztvevők a telt házas DVTK Arénában.
A miniszterelnök közösségi oldalára feltöltött videón jól látható, hogy az őt üdvözlő tömegen keresztül Orbán Viktor csak nagyon lassan tudott eljutni a miskolci DVTK stadionban felállított színpadhoz a Digitális Polgári Körök (DPK) háborúellenes gyűlésén.
Orbán Viktor sokáig nem tudta elkezdeni a beszédét, mert akkora üdvrivalgással és olyan tapsviharral fogadták őt a résztvevők
A háborúellens gyűlés teljes felvételen is megnézhető:
