Orbán Viktor elárulta, hogy mit kérdezne magától az év első sajtótájékoztatóján

Orbán Viktor miniszterelnök bemelegítésképpen az év első nemzetközi sajtótájékoztatóját megelőzően pár villámkérdésre válaszolt.
Szerinte nem igényel külön felkészülést egy akár maratoni hosszúságúra nyúló sajtótájékoztató sem,
mivel mindennek itt kell rendben lenni a sisakban”
– fogalmazott.
Magától semmit sem kérdezne,
mivel amit magamtól kérdeznék, arra úgyis tudom a választ”
– jegyezte meg tréfásan Orbán Viktor. Viszont az kizártnak gondolja, hogy az újságírók valamit nem mernének megkérdezni, mivel ez Magyarország. Itt mindent meg mernek kérdezni.
A témáktól nem tart különösebben, inkább a „témák tartsanak tőlünk”.
Magyarország egy stabil, erős ország, nem kell tartani semmitől. Csak meló van, amit meg kell csinálni”
– zárta gondolatait a miniszterelnök.