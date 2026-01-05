Hírlevél
Orbán Viktor elárulta, hogy mit kérdezne magától az év első sajtótájékoztatóján

A miniszterelnök akár egy maratoni sajtótájékoztatóra is felkészült, hiszen több mint 50 média regisztrált, és nem valószínű, hogy mindenki csak egy kérdést tesz fel.
orbán viktorukrajnasajtótájékozatómagyarországháború

Orbán Viktor miniszterelnök bemelegítésképpen az év első nemzetközi sajtótájékoztatóját megelőzően pár villámkérdésre válaszolt.

Orbán Viktor
Orbán Viktor. Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Szerinte nem igényel külön felkészülést egy akár maratoni hosszúságúra nyúló sajtótájékoztató sem, 

mivel mindennek itt kell rendben lenni a sisakban”

 – fogalmazott.

Magától semmit sem kérdezne, 

mivel amit magamtól kérdeznék, arra úgyis tudom a választ”

 – jegyezte meg tréfásan Orbán Viktor. Viszont az kizártnak gondolja, hogy az újságírók valamit nem mernének megkérdezni, mivel ez Magyarország. Itt mindent meg mernek kérdezni.

Orbán Viktor: Magyarország a háborús helyett békegazdaságot épít, és már nincs egyedül – ÉLŐ

A témáktól nem tart különösebben, inkább a „témák tartsanak tőlünk”.

Magyarország egy stabil, erős ország, nem kell tartani semmitől. Csak meló van, amit meg kell csinálni”

 – zárta gondolatait a miniszterelnök.

 

