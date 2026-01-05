Orbán Viktor elárulta, hogy mit kérdezne magától az év első sajtótájékoztatóján

Orbán Viktor miniszterelnök bemelegítésképpen az év első nemzetközi sajtótájékoztatóját megelőzően pár villámkérdésre válaszolt.

Orbán Viktor. Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Szerinte nem igényel külön felkészülést egy akár maratoni hosszúságúra nyúló sajtótájékoztató sem,

mivel mindennek itt kell rendben lenni a sisakban”

– fogalmazott.

Magától semmit sem kérdezne,

mivel amit magamtól kérdeznék, arra úgyis tudom a választ”

– jegyezte meg tréfásan Orbán Viktor. Viszont az kizártnak gondolja, hogy az újságírók valamit nem mernének megkérdezni, mivel ez Magyarország. Itt mindent meg mernek kérdezni.