orbán viktor

Orbán Viktor nagy gesztusa

14 perce
Olvasási idő: 2 perc
Szokatlan gesztust tett a miniszterelnök egy olyan lelkes szavazójának, aki attól tart, hogy a 2026-os az utolsó választás, amin részt vehet.
orbán viktordpk háborúellenes gyűléseválasztásminiszterelnök

Ezt nem láttuk jönni, de úgy is fogalmazható, emberségből jeles, ami a politikában, ha lehet, még nagyobb szó.

A DPK  Háborúellenes Gyűlése Hatvanban – Orbán Viktor miniszterelnöknek egy ölelés is belefért
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Orbán Viktor a hatvani háborúellenes gyűlésen tartott beszédét követően egy 75 éves választópolgára kapott szót, akinek az volt a vágya, hogy megölelhesse a miniszterelnököt, mivel saját bevallása szerint nem biztos abban, hogy a 2020-as választáson is részt tud majd venni. a vágya teljesült, lehetőséget kapott, a kormányfő pedig örömmel viszonozta a gesztust.

 

 

