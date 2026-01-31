Orbán Viktor nagy gesztusa

Ezt nem láttuk jönni, de úgy is fogalmazható, emberségből jeles, ami a politikában, ha lehet, még nagyobb szó.

A DPK Háborúellenes Gyűlése Hatvanban – Orbán Viktor miniszterelnöknek egy ölelés is belefért

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Orbán Viktor a hatvani háborúellenes gyűlésen tartott beszédét követően egy 75 éves választópolgára kapott szót, akinek az volt a vágya, hogy megölelhesse a miniszterelnököt, mivel saját bevallása szerint nem biztos abban, hogy a 2020-as választáson is részt tud majd venni. a vágya teljesült, lehetőséget kapott, a kormányfő pedig örömmel viszonozta a gesztust.