Orbán Viktor öt szóval alázta porig Magyar Pétert és a Tisza Pártot

„Hazudtak reggel, éjjel, meg este!” – Gyurcsány Ferenc balatonőszödi beszédét idézve reagált Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor a Tisza Pártból kilépett politikus állításaira.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök (Fotó: AFP)

Mint ismert, Gyurcsány Ferenc Balatonőszödön elmondott beszéde után hatalmas válság alakult ki magyarországon, amelynek vége az lett, hogy a baloldali miniszterelnök lemondott.

Mint korábban beszámoltunk róla, a Tisza Párt egyik volt szakpolitikai vezetője súlyos belső feszültségekről és kettős kommunikációról beszél. Csercsa Balázs, aki a Tisza egyházügyi munkacsoportját irányította, január 20-án jelentette be távozását, majd részletesen ismertette döntésének okait.

A volt tiszás vezető szerint a Tisza Párt megszorítások irányába mozdulna el, noha ezt a nyilvánosság előtt tagadják vagy elhallgatják.

Állítása szerint a párton belül többkulcsos adóról, vagyonadóról és a vállalkozások terheinek növeléséről is szó esett, miközben kifelé egy választási, kampányszerű gazdasági programot kommunikálnak.

Csercsa Balázs beszélt a nagy vihart kavart, kiszivárgott, több száz oldalas gazdasági dokumentumról is.

Elmondása szerint a párton belül ezt nem választási programként kezelték, hanem inkább egy Brüsszel felé szánt konvergenciaprogramként, amely az Európai Néppárt elvárásaihoz igazodik.

Vezetési problémák a Tisza Pártban

A nyilvánosság számára ezzel párhuzamosan egy jóval enyhébb hangvételű gazdasági program készül.

Magyar Péter vezetési stílusát is élesen bírálta a Tisza volt szakpolitikusa

Csercsa Balázs szerint amikor a pártelnök a valódi arcát mutatja, akkor „autokratikus, lekezelő és agresszív”, miközben a belső vitáknak nincs helye. Úgy fogalmazott:

Jelenleg egyetlen elfogadott vélemény létezik, amelyet a közösségben kötelező képviselni.

Kritikát fogalmazott meg a jelöltállítás gyakorlata kapcsán is. Elmondása szerint számos választókerületben előre eldöntötték a jelöltek személyét, a kiválasztási folyamat pedig sok esetben csak látszat volt, amely során több résztvevőt méltatlan helyzetbe hoztak. Ezek az állítások sorozatosan illeszkednek a Tisza Párt körüli botrányokhoz, holott azokat Magyar Péter rendre tagadta.