Azért jöttem a politikába, mert nagy dolgokat akartam csinálni, illetve nagy dolgokban akartam részt venni – hangzik el Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója által feltöltött rövid videóban, amit a miskolci háborúellenes gyűlésen Orbán Viktor beszédéből emelt ki.

Kiderült, hogy mi a nagy terve Orbán Viktornak

Fotó: Hegedűs Hanna / Facebook/Orbán Balázs

A miniszterelnök elmondta, ellenzéki diákköröket alakítottak a 80-as évek közepén, mert nagy dolgokat akartak véghez vinni. Ezek, ahogyan Orbán Viktor fogalmazott:

KGST vége, Varsó szerződés ki, szovjetek el, kommunisták le, régi magyar szellem vissza, nemzeti érzés föl, papjainknak legyen tere, hogy evangelizáljanak, mert ránk férne, ugye ezek voltak a nagy tervek.”

Emellett az is a terveik között szerepelt, hangsúlyozta, hogy azt a történelmi hibát, hogy

az első világháborút, amikor elvesztettük, akkor a sorsunkat és a pályánkat nem mi jelöltük ki,

hanem az ellenségeink jelölték ki a számunkra, úgy húzták meg a határokat, úgy igazították a nemzetközi politikát, hogy mi magyarok mindig kicsik legyünk, és mindig szegények legyünk.

Orbán Viktor: Ez a nagy terv igazán

Ezzel szemben leszögezte: