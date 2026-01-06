Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Drámai fordulat: Trump napokon belül megkaphatja a Nobel-békedíjat

Terror

Kiderült, ki áll a berlini terrortámadás mögött

Orbán Viktor

Hatalmas változás történt: Orbán Viktor nagyot újított

25 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktor ismét megváltoztatta Facebook-oldalának borítóképét: az ünnepi időszakra kikerült karácsonyi témájú háttér helyére visszatért egy tömegfotó. A borítókép a Kossuth téren készült, a Békemenet utáni pillanatot idézi.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorképFacebookoktóber 23.

Orbán Viktor a karácsonyi témájú borítóképe után újra azt a felvételt állította be, amelyen a Békemeneten résztvevő tömeg látható a Kossuth téren.

Orbán Viktor ismét megváltoztatta Facebook-oldalának borítóképét: az ünnepi időszakra kikerült karácsonyi témájú háttér helyére visszatért egy tömegfotó. A borítókép a Kossuth téren készült, a Békemenet utáni pillanatot idézi.
Orbán Viktor új borítóképet állított be közösségi oldalán Forrás: Facebook

Orbán Viktor ismét emlékezteti a baloldalt a mögötte felsorakozó tömegről

A felvétel nem először kerül elő: korábban 2021-ben ugyanezt a borítóképet használta a miniszterelnök, most pedig bizonyította, hogy 

a fotó aktualitása a mai napig nem csökkent.

A képen az első sorban több ismert arc is megjelenik, köztük Fásy Ádám és Bayer Zsolt. 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!