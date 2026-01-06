Hatalmas változás történt: Orbán Viktor nagyot újított

Orbán Viktor ismét megváltoztatta Facebook-oldalának borítóképét: az ünnepi időszakra kikerült karácsonyi témájú háttér helyére visszatért egy tömegfotó. A borítókép a Kossuth téren készült, a Békemenet utáni pillanatot idézi.
Orbán Viktor a karácsonyi témájú borítóképe után újra azt a felvételt állította be, amelyen a Békemeneten résztvevő tömeg látható a Kossuth téren.
Orbán Viktor ismét emlékezteti a baloldalt a mögötte felsorakozó tömegről
A felvétel nem először kerül elő: korábban 2021-ben ugyanezt a borítóképet használta a miniszterelnök, most pedig bizonyította, hogy
a fotó aktualitása a mai napig nem csökkent.
A képen az első sorban több ismert arc is megjelenik, köztük Fásy Ádám és Bayer Zsolt.
