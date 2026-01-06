Hatalmas változás történt: Orbán Viktor nagyot újított

Orbán Viktor a karácsonyi témájú borítóképe után újra azt a felvételt állította be, amelyen a Békemeneten résztvevő tömeg látható a Kossuth téren.

Orbán Viktor új borítóképet állított be közösségi oldalán Forrás: Facebook

Orbán Viktor ismét emlékezteti a baloldalt a mögötte felsorakozó tömegről

A felvétel nem először kerül elő: korábban 2021-ben ugyanezt a borítóképet használta a miniszterelnök, most pedig bizonyította, hogy

a fotó aktualitása a mai napig nem csökkent.

A képen az első sorban több ismert arc is megjelenik, köztük Fásy Ádám és Bayer Zsolt.