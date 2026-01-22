Mutatjuk, hogy milyen volt Orbán Viktor napja Davosban

Gyertek velem, kísérjük el együtt Davosba Orbán Viktor miniszterelnököt a Béketanács megalapítására – mondta a tiktokos lány.

Orbán Viktor és Donald Trump a Béketanács alakuló ülésén

Hozzátette:

Korán indultunk, mert egy közel 3 órás autóút várt ránk a szállásról. Közben pedig meg is érkeztünk az egyik bejárathoz, ahová a világ vezetői érkeznek. Az aláírási ceremónia előtt a miniszterelnök a békepárti országok vezetőivel tárgyalt, itt éppen az azeri és az üzbég elnökkel. Aztán következett Donald Trump beszéde, majd az aláírás. A rendezvény végén gyors egyeztetés Alekszandar Vucsics szerb elnökkel és már irány is Brüsszel, hosszú nap lesz.

– Eggyel beljebb vagyunk – mondta Orbán Viktor.

– Felszívta magát a ma estére? – kérdezték a miniszterelnöktől.

– Jaj, kell egy kicsit azért fekvőtámaszozni – válaszolta Orbán Viktor.