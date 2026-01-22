Mutatjuk, hogy milyen volt Orbán Viktor napja Davosban

Hírlevél
35 perce
Olvasási idő: 2 perc
Az aláírási ceremónia előtt a miniszterelnök a békepárti országok vezetőivel tárgyalt Davosban. Aztán következett Donald Trump beszéde, majd az aláírás. A rendezvény végén gyors egyeztetés Alekszandar Vucsics szerb elnökkel és már irány is Brüsszel, hosszú nap lesz még.
Orbán ViktorBéketanácsDonald Trumpdavosi világgazdasági fórumDavos

Gyertek velem, kísérjük el együtt Davosba Orbán Viktor miniszterelnököt a Béketanács megalapítására – mondta a tiktokos lány.

Orbán Viktor és Donald Trump a Béketanács alakuló ülésén
Hozzátette:

Korán indultunk, mert egy közel 3 órás autóút várt ránk a szállásról. Közben pedig meg is érkeztünk az egyik bejárathoz, ahová a világ vezetői érkeznek. Az aláírási ceremónia előtt a miniszterelnök a békepárti országok vezetőivel tárgyalt, itt éppen az azeri és az üzbég elnökkel. Aztán következett Donald Trump beszéde, majd az aláírás. A rendezvény végén gyors egyeztetés Alekszandar Vucsics szerb elnökkel és már irány is Brüsszel, hosszú nap lesz.

– Eggyel beljebb vagyunk – mondta Orbán Viktor.

– Felszívta magát a ma estére? – kérdezték a miniszterelnöktől.

– Jaj, kell egy kicsit azért fekvőtámaszozni – válaszolta Orbán Viktor.

Ezt mondta Trump elnök Orbán Viktorról a Béketanács bölcsőjénél

 

