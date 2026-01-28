Orbán Viktor új Facebook-bejegyzésében az Ukrajnából érkező politikai nyomásgyakorlásról beszélt. A miniszterelnök szerint naponta érkeznek fenyegetések ukrán politikai szereplőktől, köztük az államfőtől, a külügyminisztertől és a titkosszolgálatok képviselőitől is. Orbán Viktor úgy fogalmazott: „Ezek a lépések a választásokig a magyar közélet mindennapi részévé válhatnak."

Orbán Viktor: Naponta érkezik újabb fenyegetés Ukrajnából, ehhez hozzá kell szoknunk Forrás: Facebook

A kormányfő állítása szerint Ukrajna kormányváltást szeretne elérni Magyarországon, és egy úgynevezett „ukránbarát” kabinet felállítása a cél. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a nyomásgyakorlás nem az ország egészét, hanem célzottan a magyar kormány tagjait érinti.

„Ők kormányváltást akarnak, ukránbarát kormányt, fenyegetnek bennünket. Nem az országot, hanem a kormány tagjait, különösen Szijjártó Pétert meg engem személyesen” – fogalmazott a miniszterelnök, majd hozzátette: aki ezt nem bírja, az szerinte ne vállaljon politikai szerepet.

Orbán Viktor világossá tette, hogy Magyarország Ukrajna-politikája nem változik a fenyegetések hatására sem. A magyar kormány álláspontja továbbra is a nemzeti érdekek és az ország szuverenitásának védelmén alapul, és ebből nem hajlandók engedni.