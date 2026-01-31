Orbán Viktor: Ne uszítsanak a tiszások a cigányok és a magyarok ellen

A Digitális Polgári Körök Hatvanban tartott háborúellenes gyűlésén Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke azt mondta, hogy üzenjük meg a tiszásoknak, hogy ne uszítsák a cigányt a cigány ellen, és ne uszítsák a cigányokat a magyarok ellen, mert abból baj lesz.

A miniszterelnök határozott üzenetet küldött a Tisza Párt felé a Digitális Polgári Körök (DPK) hatvani háborúellenes gyűlésén, mert szerinte súlyos következményei lehetnek annak, ha bárki a cigányokat a magyarok ellen, vagy egymás ellen uszítja. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy csak nyugalommal, provokációk elutasításával és közös válaszok keresésével őrizhető meg a béke Magyarországon. Fotó: Havran Zoltán

Orbán Viktor szerint folytatni kell a 2010-ben indult együttműködést a cigánysággal, mert a munka és a tanulás vezethet valódi felemelkedéshez és társadalmi békéhez

A kormányfő arra hívta fel hallgatóságát, hogy ne üljenek fel semmiféle provokációnak, hanem nyugodtan tekintsék át ezeket a nehéz kérdéseket és találják meg a közös válaszokat, mert "csak így őrizhetjük meg a békét Magyarországon".

Hozzátette: olyat még nem látott, és nem is lehet elfogadni, ami Gyöngyösön történt, hogy bűnözők, bandába szerveződve, egy párt megbízásából csináljanak balhét egy rendezvényen azért, hogy megfélemlítsék a fideszeseket. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy emberölés, rablás, lopás, kényszerítés, szexuális erőszak szerepel a Tisza Párt által odaküldött emberek bűnlajstromán, némelyiknek több bűncselekmény van a rovásán, mint ahány éves".

A miniszterelnök kiemelte ugyanakkor, hogy folytatni kell azt a 2010-ben kötött együttműködést a cigánysággal, amelynek lényege, hogy ha polgárosodni akarnak, akkor munkával és tanulással tudják őket segíteni.

A kérés csak annyi, hogy éljenek ezekkel, azaz dolgozzanak és iskolázzák gyerekeiket. Olyan sorsotok lesz, amilyet választotok magatoknak, és amiét megdolgoztok”

- fogalmazott Orbán Viktor.