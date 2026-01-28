Orbán Viktor: Nem fizetünk!

„Nem fizetünk” – ez a felirat szerepel azon a fotón, amelyet Orbán Viktor osztott meg közösségi oldalán.

Fotó: Facebook

A miniszterelnök jelezte, a csütörtökön indul a nemzeti petícióval nemet mondhatunk

az orosz-ukrán háború finanszírozása,

Ukrajna anyagi támogatására a magyar adófizetők pénzéből,

a háború miatt megnövekedő rezsiárakra.

A nemzeti petíciót most postázzák, és március 23-ig várják vissza a dokumentumokat.