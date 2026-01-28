Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most jött: döntés született Ukrajna kapcsán

Olvasta?

„Nem volt már önmaga” – megrázó dolgokat mondott Jákli Mónika édesanyja lánya halálának körülményeiről

orbán viktor

Orbán Viktor: Nem fizetünk!

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„Nem fizetünk” – ezzel az üzenettel osztott meg fotót Orbán Viktor. A kormányfő jelezte: csütörtökön indul a nemzeti petíció, amelyben nemet mondhatunk a háború finanszírozására, Ukrajna magyar pénzből történő támogatására és a háború miatt megemelkedő rezsiárakra is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orbán viktorukrajnaorbán

„Nem fizetünk” – ez a felirat szerepel azon a fotón, amelyet Orbán Viktor osztott meg közösségi oldalán.

Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)
Fotó: Facebook

A miniszterelnök jelezte, a csütörtökön indul a nemzeti petícióval nemet mondhatunk

  • az orosz-ukrán háború finanszírozása,
  • Ukrajna anyagi támogatására a magyar adófizetők pénzéből,
  • a háború miatt megnövekedő rezsiárakra.

A nemzeti petíciót most postázzák, és március 23-ig várják vissza a dokumentumokat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!