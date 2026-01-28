Orbán Viktor: Nem fizetünk!

„Nem fizetünk” – ezzel az üzenettel osztott meg fotót Orbán Viktor. A kormányfő jelezte: csütörtökön indul a nemzeti petíció, amelyben nemet mondhatunk a háború finanszírozására, Ukrajna magyar pénzből történő támogatására és a háború miatt megemelkedő rezsiárakra is.
„Nem fizetünk” – ez a felirat szerepel azon a fotón, amelyet Orbán Viktor osztott meg közösségi oldalán.
A miniszterelnök jelezte, a csütörtökön indul a nemzeti petícióval nemet mondhatunk
- az orosz-ukrán háború finanszírozása,
- Ukrajna anyagi támogatására a magyar adófizetők pénzéből,
- a háború miatt megnövekedő rezsiárakra.
A nemzeti petíciót most postázzák, és március 23-ig várják vissza a dokumentumokat.
