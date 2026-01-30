Orbán Viktor nem kertelt: Ez hülye ötlet

Orbán Viktor a nemzeti petíció kitöltésére szólított fel minden magyar állampolgárt egy új Facebook-bejegyzésben. A miniszterelnök világossá tette, hogy a kezdeményezés azokhoz szól, akik elutasítják a háború finanszírozását, a hosszú távú külföldi pénzügyi kötelezettségvállalásokat és a jelentősen megemelkedő rezsiköltségeket.

Orbán Viktor

Fotó: Facebook

A kormányfő bejegyzésében úgy fogalmazott, szerinte rossz irányba vezetne az, ha magyar családok adóforintjait háborús célokra költenék el, vagy ha Magyarországnak egy másik ország finanszírozásában kellene részt vennie akár egy évtizeden keresztül. Orbán Viktor azt is kifogásolta, hogy az energiapolitikai döntések következményeként a magyaroknak négyszeres rezsiárakat kellene fizetniük pusztán azért, hogy ne orosz gázt használjanak a fűtéshez.

A miniszterelnök szerint a nemzeti petíció lehetőséget ad arra, hogy a magyarok egyértelmű üzenetet küldjenek Brüsszelnek. Mint írta, a cél az, hogy világossá váljon:

Magyarország nem hajlandó viselni mások döntéseinek pénzügyi terheit.

Orbán Viktor hangsúlyozta, minél többen töltik ki a petíciót, annál erősebb lesz az üzenet. A kormányfő bejegyzését azzal zárta: „Mi nem fizetünk.”