Orbán Viktor: A nemzeti kormány nemet mond Brüsszel utasításaira

Orbán Viktor az interjúban kifejtette: Brüsszelben azzal, hogy nem engedik, hogy az oroszok olcsó gázt szállítsanak Magyarországra, Ukrajnát segítik; ugyanakkor ilyen tilalmat az Európai Unió nem állíthatna fel.

Tehát Brüsszel itt összejátszik Kijevvel”

– állapította meg a kormányfő.

Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában 2026. január 30-án

(Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Az Európai Unió alapszerződése világosan leírja, minden tagállamnak nemzeti hatáskörbe tartozó joga, hogy döntsön arról, hogy milyen energiát, milyen fajtát és honnan szerez be – tette hozzá.

Ebbe nem szólhat bele Brüsszel. Ha bele akar szólni, akkor ezt úgynevezett szankciós rendszerben teheti, de egy szankciós döntéshez egyhangúság kell.

Most Brüsszelben azt találták ki, hogy ez a rendelet nem szankció, hanem egy kereskedelempolitikai lépés, amelyhez nem kell egyhangúság és így ki lehet kerülni a magyar meg a szlovák ellenállást.

De teljesen nyilvánvaló, hogy a tartalma ennek a döntésnek szankciós”

– rögzítette a kormányfő.