Orbán Viktor: A nemzeti kormány nemet mond Brüsszel utasításaira

Brüsszel összejátszik Kijevvel, mindkettő olyan kormányt szeretne Magyarországon, ami nem áll ellent – jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában péntek reggel. Hozzátette, a nemzeti kormány nem fogadja el a Brüsszelből jövő utasításokat: megszűri, átalakítja azokat, hogy az jó legyen Magyarországnak.
Orbán ViktorBrüsszelukránpártiNemzeti KormányKijevKossuth Rádió Jó reggelt Magyarország

Orbán Viktor az interjúban kifejtette: Brüsszelben azzal, hogy nem engedik, hogy az oroszok olcsó gázt szállítsanak Magyarországra, Ukrajnát segítik; ugyanakkor ilyen tilalmat az Európai Unió nem állíthatna fel. 

Tehát Brüsszel itt összejátszik Kijevvel” 

– állapította meg a kormányfő.

Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia óbudai stúdiójában 2026. január 30-án. (MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában 2026. január 30-án
(Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Az Európai Unió alapszerződése világosan leírja, minden tagállamnak nemzeti hatáskörbe tartozó joga, hogy döntsön arról, hogy milyen energiát, milyen fajtát és honnan szerez be – tette hozzá. 

Ebbe nem szólhat bele Brüsszel. Ha bele akar szólni, akkor ezt úgynevezett szankciós rendszerben teheti, de egy szankciós döntéshez egyhangúság kell.

Most Brüsszelben azt találták ki, hogy ez a rendelet nem szankció, hanem egy kereskedelempolitikai lépés, amelyhez nem kell egyhangúság és így ki lehet kerülni a magyar meg a szlovák ellenállást. 

De teljesen nyilvánvaló, hogy a tartalma ennek a döntésnek szankciós” 

– rögzítette a kormányfő.

Orbán Viktor: Az áprilisi választás egyik tétje, hogy marad-e a rezsicsökkentés

Orbán Viktor szerint Kijev és Brüsszel összjátéknak az az értelme, hogy 

mindkettő olyan kormányt szeretne Magyarországon, amely „befekszik Kijevnek is, meg befekszik Brüsszelnek is”, ami nem áll ellent.

A nemzeti kormány nem fogadja el Brüsszel utasításait

Orbán Viktor leszögezte: a nemzeti kormány nem fogadja el a Brüsszelből jövő utasításokat, hanem 

megszűri, átalakítja és kikerüli úgy, hogy az jó legyen Magyarországnak.

Emlékeztetett: ez nem volt mindig így, csak az elmúlt 15 évben hozzászoktunk ahhoz, hogy Magyarországon nemzeti kormány van, és védve vagyunk a „brüsszeli marhaságokkal” vagy túlzó követelményekkel szemben is.

De ha brüsszeli kormány van, ez a gát nincs” 

– hívta fel a figyelmet a kormányfő.

 

