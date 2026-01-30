Orbán Viktor: A nemzeti kormány nemet mond Brüsszel utasításaira

Orbán Viktor az interjúban kifejtette: Brüsszelben azzal, hogy nem engedik, hogy az oroszok olcsó gázt szállítsanak Magyarországra, Ukrajnát segítik; ugyanakkor ilyen tilalmat az Európai Unió nem állíthatna fel.
Tehát Brüsszel itt összejátszik Kijevvel”
– állapította meg a kormányfő.
Az Európai Unió alapszerződése világosan leírja, minden tagállamnak nemzeti hatáskörbe tartozó joga, hogy döntsön arról, hogy milyen energiát, milyen fajtát és honnan szerez be – tette hozzá.
Ebbe nem szólhat bele Brüsszel. Ha bele akar szólni, akkor ezt úgynevezett szankciós rendszerben teheti, de egy szankciós döntéshez egyhangúság kell.
Most Brüsszelben azt találták ki, hogy ez a rendelet nem szankció, hanem egy kereskedelempolitikai lépés, amelyhez nem kell egyhangúság és így ki lehet kerülni a magyar meg a szlovák ellenállást.
De teljesen nyilvánvaló, hogy a tartalma ennek a döntésnek szankciós”
– rögzítette a kormányfő.
Orbán Viktor szerint Kijev és Brüsszel összjátéknak az az értelme, hogy
mindkettő olyan kormányt szeretne Magyarországon, amely „befekszik Kijevnek is, meg befekszik Brüsszelnek is”, ami nem áll ellent.
A nemzeti kormány nem fogadja el Brüsszel utasításait
Orbán Viktor leszögezte: a nemzeti kormány nem fogadja el a Brüsszelből jövő utasításokat, hanem
megszűri, átalakítja és kikerüli úgy, hogy az jó legyen Magyarországnak.
Emlékeztetett: ez nem volt mindig így, csak az elmúlt 15 évben hozzászoktunk ahhoz, hogy Magyarországon nemzeti kormány van, és védve vagyunk a „brüsszeli marhaságokkal” vagy túlzó követelményekkel szemben is.
De ha brüsszeli kormány van, ez a gát nincs”
– hívta fel a figyelmet a kormányfő.