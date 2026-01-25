Orbán Viktor itt húzta meg a vonalat – nemzeti petíciót tol Brüsszel orra alá

Nemzeti összefogás vagy pénzügyi rabszolgaság

Orbán Viktor egyértelművé tette, hogy a nemzeti petíció három világos nemet tartalmaz: nemet az orosz-ukrán háború további finanszírozására, nemet arra, hogy Ukrajna államának működését a következő tíz évben a magyarokkal fizettessék meg, és nemet a háború miatt megemelt rezsiárakra. Mint fogalmazott:

A 2026-os választás egyik tétje, hogy Magyarországot beleengedjük-e ebbe a pénzügyi adós rabszolgaságba, vagy nemet mondunk és ellenállunk.”

A miniszterelnök szerint a következő években csak teljes nemzeti összefogással lehet kívül tartani Magyarországot a háborún. Hozzátette: ő vállalja a vezető szerepet, de egy zászló önmagában nem elég, ahhoz egy egész nemzetnek kell felsorakoznia mögé.