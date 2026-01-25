Hírlevél
Orbán Viktor itt húzta meg a vonalat – nemzeti petíciót tol Brüsszel orra alá

A miniszterelnök nemzeti petíciót indított, amelynek célja világos üzenetet küldeni Brüsszelnek: Magyarország nem vállalja át a háború árát. Orbán Viktor szerint a 2026-os választás egyik legnagyobb tétje az, hogy belesodródunk-e egy hosszú távú pénzügyi adósságcsapdába, vagy nemet mondunk.
A kormányfő bejelentette a nemzeti petíció elindítását, amely a háborús finanszírozással, Ukrajna támogatásával és az ebből fakadó gazdasági terhekkel szembeni határozott ellenállást képviseli. Orbán Viktor hangsúlyozta: Brüsszel olyan pénzügyi konstrukciókat akar rákényszeríteni Magyarországra, amelyek évtizedekre eladósítanák az országot.

Orbán Viktor
Orbán Viktor bejelentette a nemzeti petíció elindulását (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)
Indul a nemzeti petíció – ezt lehet a kitöltésével elmondani

Nemzeti összefogás vagy pénzügyi rabszolgaság

Orbán Viktor egyértelművé tette, hogy a nemzeti petíció három világos nemet tartalmaz: nemet az orosz-ukrán háború további finanszírozására, nemet arra, hogy Ukrajna államának működését a következő tíz évben a magyarokkal fizettessék meg, és nemet a háború miatt megemelt rezsiárakra. Mint fogalmazott: 

A 2026-os választás egyik tétje, hogy Magyarországot beleengedjük-e ebbe a pénzügyi adós rabszolgaságba, vagy nemet mondunk és ellenállunk.”

A miniszterelnök szerint a következő években csak teljes nemzeti összefogással lehet kívül tartani Magyarországot a háborún. Hozzátette: ő vállalja a vezető szerepet, de egy zászló önmagában nem elég, ahhoz egy egész nemzetnek kell felsorakoznia mögé.

