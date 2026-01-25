Orbán Viktor Kaposváron kimondta, amit Brüsszel nem akart hallani

A kaposvári DPK-gyűlés és Orbán Viktor beszéde alapján kirajzolódik az a politikai törésvonal, amely mentén a következő időszak legfontosabb döntései megszületnek. Szánthó Miklós Facebook-bejegyzésében úgy értékelt: míg a jobboldal a nemzetközi változásokat felismerve a magyar érdekek mentén kínál válaszokat, addig a baloldal és a Tisza Párt a brüsszeli és globalista elvárásokat próbálja Magyarországon érvényesíteni.

Orbán Viktor bejelentette a nemzeti petíció elindulását (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Három nem a háborús logikára

A nemzeti petíció három pontja egyértelmű politikai állásfoglalás: nemet mond a háborúra, nemet Ukrajna további finanszírozására és nemet a háború következményeként megemelt rezsiárakra. Szánthó szerint Brüsszel 800+700 milliárd dolláros ukrán jóléti terve világosan mutatja, hogy a globalista baloldal nemcsak belemenne a háborúba, hanem annak költségeit is az európai – köztük a magyar – emberekkel fizettetné meg. Mint fogalmazott: