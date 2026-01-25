Üzenet Brüsszelnek: Orbán Viktor lezárta a vitát

Nem fizetjük az orosz-ukrán háborút, nem fizetjük Ukrajna működését a következő 10 évben, és nem fizetünk magasabb rezsit a háború miatt! – közölte a miniszterelnök.
Nemzeti petíció indul! Üzenjük meg Brüsszelnek, hogy nem fizetünk! – írta Orbán Viktor a Facebook-bejegyzésében.
A miniszterelnök hozzátette:
– hangsúlyozta Orbán Viktor.
