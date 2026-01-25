Üzenet Brüsszelnek: Orbán Viktor lezárta a vitát

Nem fizetjük az orosz-ukrán háborút, nem fizetjük Ukrajna működését a következő 10 évben, és nem fizetünk magasabb rezsit a háború miatt! – közölte a miniszterelnök.

Vágólapra másolva!

Nemzeti petíció indul! Üzenjük meg Brüsszelnek, hogy nem fizetünk! – írta Orbán Viktor a Facebook-bejegyzésében. Orbán Viktor A miniszterelnök hozzátette: Nem fizetjük az orosz-ukrán háborút, nem fizetjük Ukrajna működését a következő 10 évben, és nem fizetünk magasabb rezsit a háború miatt! – hangsúlyozta Orbán Viktor.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!