Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Érdekes

Ezt nem fogja elhinni! Kiderült, mit épít az Egyesült Államok Grönlandon

Látta már?

Öngyilkos lett az Indul a bakterház sztárja: ilyen állapotban van most Bendegúz sírja – fotó

ukrajna

Üzenet Brüsszelnek: Orbán Viktor lezárta a vitát

36 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem fizetjük az orosz-ukrán háborút, nem fizetjük Ukrajna működését a következő 10 évben, és nem fizetünk magasabb rezsit a háború miatt! – közölte a miniszterelnök.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ukrajnaOrbán ViktorHáború Ukrajnábannemzeti petícióOrbán-kormány

Nemzeti petíció indul! Üzenjük meg Brüsszelnek, hogy nem fizetünk! – írta Orbán Viktor a Facebook-bejegyzésében.

ORBÁN VIKTOR
Orbán Viktor

A miniszterelnök hozzátette:

Nem fizetjük az orosz-ukrán háborút, nem fizetjük Ukrajna működését a következő 10 évben, és nem fizetünk magasabb rezsit a háború miatt!

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Hivatalos: a kormány bejelentette a nemzeti petíció elindítását

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!