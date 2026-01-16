Nemzeti petíciót hirdetett Orbán Viktor – a döntés a magyarok kezében!

A nemzeti petíció világos politikai üzenet: Magyarország nem hajlandó részt venni Ukrajna és a háború finanszírozásában – erről beszélt Orbán Viktor pénteken a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök hangsúlyozta: a kormány nem változtat a magyar jóléti intézkedéseken, és nem engedi, hogy a háború árát a magyar emberekkel fizettessék meg.
Brüsszeli ábrándokra nem megy magyar pénz
Orbán Viktor kifejtette: az Európai Unió arra építi stratégiáját, hogy Ukrajna katonailag legyőzi Oroszországot, Európa pedig pénzügyi támogatással segíti ezt a győzelmet. A kormányfő szerint erre az elméletre „füstölik el” százmilliárdjával az európai adófizetők pénzét egy olyan időszakban, amikor Európának valójában nincs pénze. Hozzátette:
Nincs olyan komolyan vehető szakértő, aki szerint az oroszokat a fronton olyan mértékben le lehetne győzni, hogy még jóvátételt is fizessenek.
A miniszterelnök arra is rámutatott, hogy Nyugat-Európában az emberekből próbálják kipréselni a háború költségeit, miközben Magyarország erre nemet mond – ezért érkeznek Brüsszelből követelések. A nemzeti petíció viszont egyértelmű felhatalmazást ad:
Mi nem fizetünk, ránk ne számítsatok, a magyar jóléti intézkedéseket nem fogjuk megváltoztatni”.