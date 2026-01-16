Hírlevél
Nemzeti petíciót hirdetett Orbán Viktor – a döntés a magyarok kezében!

1 órája
A kormány nem enged a brüsszeli nyomásnak, és döntési lehetőséget ad a magyarok kezébe. A nemzeti petícióval mindenki egyértelmű nemet mondhat Ukrajna és a háború további finanszírozására – hangsúlyozta Orbán Viktor a Kossuth Rádióban.
A nemzeti petíció világos politikai üzenet: Magyarország nem hajlandó részt venni Ukrajna és a háború finanszírozásában – erről beszélt Orbán Viktor pénteken a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök hangsúlyozta: a kormány nem változtat a magyar jóléti intézkedéseken, és nem engedi, hogy a háború árát a magyar emberekkel fizettessék meg.

Orbán Viktor
Orbán Viktor leszögezte: A magyar kormány nem fizet, és a jóléti intézkedések is a helyükön maradnak
(Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos)
Orbán Viktor a nemzeti petícióról: A magyar kormány az egyetlen, amely kikéri az emberek véleményét

Brüsszeli ábrándokra nem megy magyar pénz

Orbán Viktor kifejtette: az Európai Unió arra építi stratégiáját, hogy Ukrajna katonailag legyőzi Oroszországot, Európa pedig pénzügyi támogatással segíti ezt a győzelmet. A kormányfő szerint erre az elméletre „füstölik el” százmilliárdjával az európai adófizetők pénzét egy olyan időszakban, amikor Európának valójában nincs pénze. Hozzátette: 

Nincs olyan komolyan vehető szakértő, aki szerint az oroszokat a fronton olyan mértékben le lehetne győzni, hogy még jóvátételt is fizessenek. 

A miniszterelnök arra is rámutatott, hogy Nyugat-Európában az emberekből próbálják kipréselni a háború költségeit, miközben Magyarország erre nemet mond – ezért érkeznek Brüsszelből követelések. A nemzeti petíció viszont egyértelmű felhatalmazást ad: 

Mi nem fizetünk, ránk ne számítsatok, a magyar jóléti intézkedéseket nem fogjuk megváltoztatni”. 

