Nemzeti petíciót hirdetett Orbán Viktor – a döntés a magyarok kezében!

Brüsszeli ábrándokra nem megy magyar pénz

Orbán Viktor kifejtette: az Európai Unió arra építi stratégiáját, hogy Ukrajna katonailag legyőzi Oroszországot, Európa pedig pénzügyi támogatással segíti ezt a győzelmet. A kormányfő szerint erre az elméletre „füstölik el” százmilliárdjával az európai adófizetők pénzét egy olyan időszakban, amikor Európának valójában nincs pénze. Hozzátette:

Nincs olyan komolyan vehető szakértő, aki szerint az oroszokat a fronton olyan mértékben le lehetne győzni, hogy még jóvátételt is fizessenek.

A miniszterelnök arra is rámutatott, hogy Nyugat-Európában az emberekből próbálják kipréselni a háború költségeit, miközben Magyarország erre nemet mond – ezért érkeznek Brüsszelből követelések. A nemzeti petíció viszont egyértelmű felhatalmazást ad: