Orbán Viktor: Nincs kompromisszum, a magyar érdek az első!

Miközben a kormány a rezsicsökkentés kiterjesztésén dolgozik, Brüsszel eltörölné a rezsicsökkentést, és kitiltaná az orosz gázt Magyarországról – tájékoztatott Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán a kormányülés végén.
Orbán Viktor azt is kijelentette, hogy a rezsicsökkentést és a rezsistopot meg kell védenünk, ebben nincs kompromisszum!
A miniszterelnök Messenger-csatornáján arról is beszámolt, hogy az elmúlt napokban vezető ukrán politikusok elfogadhatatlan kijelentéseket tettek Magyarországról. Ezért Szijjártó Péter külügyminiszter bekérette az ukrán nagykövetet.
A kormányülésen első dolgom lesz, hogy meghallgatom a Külügyminisztérium beszámolóját”
– közölte Orbán Viktor, majd hozzátette:
Magyarország egy szabad és büszke ország, és nekünk a magyar érdek az első!”
