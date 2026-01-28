Hírlevél
Miközben a kormány a rezsicsökkentés kiterjesztésén dolgozik, Brüsszel eltörölné a rezsicsökkentést, és kitiltaná az orosz gázt Magyarországról – tájékoztatott Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán a kormányülés végén.
orbán viktorszijjártó péterjanuári rezsistopkormányülésrezsicsökkentés

Orbán Viktor azt is kijelentette, hogy a rezsicsökkentést és a rezsistopot meg kell védenünk, ebben nincs kompromisszum!

Orbán Viktor: Nincs kompromisszum, a magyar érdek az első!
Orbán Viktor: Nincs kompromisszum, a magyar érdek az első! Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A miniszterelnök Messenger-csatornáján arról is beszámolt, hogy az elmúlt napokban vezető ukrán politikusok elfogadhatatlan kijelentéseket tettek Magyarországról. Ezért Szijjártó Péter külügyminiszter bekérette az ukrán nagykövetet.

A kormányülésen első dolgom lesz, hogy meghallgatom a Külügyminisztérium beszámolóját”

 – közölte Orbán Viktor, majd hozzátette: 

Magyarország egy szabad és büszke ország, és nekünk a magyar érdek az első!”

 

