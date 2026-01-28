Orbán Viktor azt is kijelentette, hogy a rezsicsökkentést és a rezsistopot meg kell védenünk, ebben nincs kompromisszum!

Orbán Viktor: Nincs kompromisszum, a magyar érdek az első! Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A miniszterelnök Messenger-csatornáján arról is beszámolt, hogy az elmúlt napokban vezető ukrán politikusok elfogadhatatlan kijelentéseket tettek Magyarországról. Ezért Szijjártó Péter külügyminiszter bekérette az ukrán nagykövetet.