Orbán Viktor: Nincs még vége – vigyázzunk egymásra!

Orbán Viktor a közösségi oldalán olyan új fényképeket tett közzé a „Magyarország segít” albumban, amelyek a téli időjárás miatti védekezés pillanatait mutatják be.

A miniszterelnök új fényképeket tett közzé a rendkívüli téli időjárás elleni védekezésről. Orbán Viktor eggyúttal elismerte a hóhelyzetben dolgozók munkáját, ugyanakkor pedig figyelmeztetett arra, hogy a hófúvások és az ónos eső miatt továbbra is fokozott körültekintésre van szükség, ezért mindenkit arra kért, hogy vigyázzunk egymásra. Fotó: Facebook/ Orbán Viktor

Orbán Viktor óvatosságra int mindenkit a következő napok várhatóan továbbra is szélsőséges időjárási viszonyai miatt

A miniszterelnök bejegyzésében köszönetet mondott mindazoknak, akik a rendkívüli hóhelyzetben dolgoznak, és egyúttal figyelmeztetett: a nehezebb napok még előttünk állnak.

Köszönet a hóhelyzetben dolgozók eddigi munkájáért! Nincs még vége. A következő napokban is lehet számítani hófúvásra, ónos esőre. Vigyázzunk egymásra!”

– írta Orbán Viktor.

A „Magyarország segít” album friss képeiből az látszik, hogy az összefogás és a fegyelmezett cselekvés a legfontosabb akkor, amikor az időjárás újabb kihívások elé állítja az országot.