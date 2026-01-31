Orbán Viktor: Ha nincs olcsó orosz energia, nincs rezsicsökkentés

Hírlevél
Ha nincs olcsó orosz energia, akkor nincs rezsicsökkentés – mondta Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke szombaton a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésén Hatvanban.
tisza pártorbán viktorrezsicsökkentés

A miniszterelnök kifejtette: a brüsszeli gazdasági rendszerben nincs rezsicsökkentés, azt nem ismerik Nyugat-Európában. 

2026. 01. 31., Orbán Viktor
Fotó: Havran Zoltán
Orbán Viktor közölte, kitart a rezsicsökkentés mellett, amit egyébként számos más gazdasági és szociális tényező is indokol
Fotó: Havran Zoltán

Adnak segélyeket ennek-annak, de 

olyan rendszer, hogy az egész lakosság részére olcsóbban biztosítják a rezsit, mint a világpiaci ár, csak Magyarországon van.

Ezért támadnak is bennünket; Brüsszel folyamatosan azt akarja, hogy ezt szüntessük meg – tette hozzá, jelezve: ennek oka, hogy valakinek a végén fizetni kell. Magyarországon elveszik a nagy energiaszolgáltatóktól és kereskedőktől azt a profitot, amit az energiaár emelkedéséből bezsebelnek. A bankoktól pedig a bankadóra vonnak el pénzeket, és ezeket osztják szét rezsicsökkentésre vagy családtámogatásra.

Orbán Viktor kitért arra is, hogy minden olyan embert "távol kell tartani" a kormánytól, aki el akarja törölni a rezsicsökkentést. Rámutatott: annak, akit a Tisza Párt energiaügyi miniszternek jelölt, az első dolga lesz, hogy az olyan vállalatoknak, ahonnan ő jött, az adóját – amiből a rezsicsökkentést finanszírozzák – megszünteti, és az oroszokat rögtön "kinyomja" a piacról. A kormányfő kijelentette: ő ki fog tartani a rezsicsökkentés mellett.

 

 

