Orbán Viktor: Ha nincs olcsó orosz energia, akkor a rezsicsökkentésnek vége

Az áprilisi parlamenti választás egyik tétje, hogy marad-e a rezsicsökkentés vagy nem – jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádiónak adott interjúban. Orbán Viktor kiemelte:
Ha nemzeti kormány lesz, akkor marad, ha nem nemzeti kormány, hanem brüsszeli kormány van, akkor ezt el fogják törölni.”
Nem csak az extra hideg miatt bevezetett rezsistopot, hanem az egészet. Brüsszelben ugyanis vita zajlik arról, hogy betiltsák-e a tagállamoknak az orosz olaj és gáz vásárlását. A rezsicsökkentés alapja az olcsóbb orosz energia, ha az nincs, akkor nincs rezsicsökkentés – hangsúlyozta a miniszterelnök.
Érkezik a hathavi fegyverpénz
A rendvédelmi dolgozók juttatásáról a miniszterelnök elmondta:
„Ők azok, akik fegyverrel védik Magyarország biztonságát, legyen szó határőrizetről, legyen szó katonai készültségről, vagy éppen utcai közbiztonságról és közrendről. És jól végezték a munkájukat az elmúlt időszakban.”
megérdemlik, hogy ilyen extra megkülönböztetést kapjanak.”
A nemzeti kormány nem fogadja el a brüsszeli utasításokat
Voltak Magyarországon brüsszeli kormányok, volt itt Gyurcsány-kormány, meg Bajnai-kormány
– tette hozzá a miniszterelnök, rámutatva:
Nem kérdezték meg az embereket. Elvették a pénzüket és kész. Hát ez így lenne. Most azért nincs, elszoktunk már ettől. Nemzeti kormány van.”
A nemzeti kormány nem fogadja a Brüsszelben lévő utasításokat, megszűri, átalakítja, kikerüli, átalakítja úgy, hogy az jó legyen Magyarországnak. De
ha brüsszeli kormány van, akkor ez a gát nincs”
–tette hozzá.
A Tisza Párt a brüsszeli kívánságlistát teljesítené
„A Tisza gazdasági programja például ezeket a kívánalmakat elégítené ki, hogy az ukrán háborút tovább fent tudják tartani.
A másik lehetőség a hitelfelvétel, mondván, hogy majd Kijev visszafizeti, de mindenki tudja, hogy Kijev még több száz évig nem fogja tudni visszafizetni. Ezért nem szálltunk be ebbe a 90 milliárd eurós kölcsönbe sem”
– hívta fel a figyelmet a nemzeti kormány ellenállására a miniszterelnök.
Brüsszel a családok pénzét követeli
Ukrajna finanszírozásából 5700 milliárd forint jutna Magyarországra, és ez egy átlagos magyar háztartásra vetítve 1 millió 400 ezer forintos terhet jelentene.
„Brüsszel most követel is, fizessünk be többet, hogy tudunk többet befizetni?
Brüsszel meg is mondja, töröljétek a rezsitámogatást és a pénzt küldjétek el Brüsszelbe. Emeljétek fel az adókat, többletpénzt küldjétek el Brüsszelbe”
Ukrajna uniós tagsága belevinne a háborúba
A tiszás szavazók a legutóbbi általuk szervezett szavazás eredményeképpen mondhatjuk, hogy
ők Ukrajna tagságát támogatják, de ha Ukrajna ma bent lenne az Unióban, akkor most háború lenne Európában
– mondta el a miniszterelnök.
„Ha tag valaki az Unióba és háborúba keveredik, belevisz, belekever bennünket, és ezért Ukrajna tagsága nem csak gyorsítottan, semmilyen formában nem képzelhető el szerintünk. Ráadásul tönkretenné a magyar gazdaságot, rögtön rövid távon a gazdákat”
– mutatott rá.
Ukrajnának 2028-tól már mint tagnak akarnak pénzt adni
A 2028-tól induló 7 éves európai költségvetésben már Ukrajnának a költségvetésből akarnak pénzt adni
– hívta fel a figyelmet a miniszterelnök arra, hogy miért sürgetik az ukrán tagságot, majd ezzel kapcsolatban megjegyezte:
„Ez azt jelenti egyébként, hogy közép-európaiaktól tőlünk veszik ezt majd el. Tehát
van egy időhatár, hogy sikerül-e Ukrajnát behozni az Unióba a következő hétéves költségvetés kezdetéig.”
Brüsszeli-ukrán közös terv: legyen végre egy ukránbarát kormány
„Ma Brüsszel és Kijev nemcsak a magyar energiapolitika meghekkelésében, megfektetésében, ellehetetlenítésében érdekelt, hanem
egy sokkal nagyobb közös tervük is van, hogy legyen végre egy ukránbarát, Brüsszelbarát kormány Magyarországon”
– mutatott rá.
Erről szól az áprilisi választás!"
Az ukránoknak az az érdekük, hogy elvegyék a pénzünket
„Az ukránoknak meg az az érdekük, hogy elvegyék a mi pénzünket, hiszen háborúban állnak, és van egy tervük, úgy hívják, hogy ukrán jóléti terv, és
800 milliárd eurót kérnek, követelnek, mert arrafele ez a stílus, követelnek a következő 10 évben, és kérnek, követelnek még 700 milliárdot katonai eszközökre, ez 1500 milliárd euró”
– hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.
Brüsszel és Kijev olyan kormányt szeretne, ami befekszik mindkettőjüknek
Brüsszel is, meg Kijev is szeretne olyan kormányt Magyarországon, amely befekszik Kijevnek is, meg befekszik Brüsszelnek is
– hangsúlyozta a miniszterelnök.
„Olyan kormányt akarnak, amely nem áll ellent. És az ukránokat értem ebből a szempontból, hiszen mi nem akarunk katonát küldeni Ukrajnába, már vannak uniós országok, amelyek megállapodtak írásban, hogy küldenek majd katonákat,
mi nem küldünk fegyvert, és nem vagyunk hajlandóak hozzájárulni, hogy az Unió költségvetéséből finanszírozzák Ukrajnát.”
Ki akarják kerülni Brüsszelben a magyar és szlovák ellenállást
„Brüsszel azt találta ki ismét Kijevre hivatkozva, hogy ez, amit ő most bevezet, ez a rendelet, ez nem szankció,
hanem egy kereskedelempolitikai lépés. És a kereskedelempolitikai döntésekhez nem kell egyhangúság. És így ki lehet kerülni a magyar meg a szlovák ellenállást”
– mutatott rá.
Ez egy szankció döntés, amit kereskedelempolitikának neveznek.
Ez egy összjáték Kijev és Brüsszel között
– tette hozzá.
Brüsszel összejátszik Kijevvel
Azzal, hogy nem engedik, hogy az oroszok olcsó gázt szállítsanak Magyarországra, ezzel Ukrajnát segítik
– mondta el a miniszterelnök az energiaszállítás kérdéséről.
Azt is hozzátette:
„Ugyanakkor ilyen tilalmat az Európai Unió nem állíthatna föl. Tehát Brüsszel itt összejátszik Kijevvel.
Az a helyzet, hogy az Európai Unió alapszerződése világosan leírja, hogy minden tagállamnak nemzeti hatáskörbe tartozó joga, hogy döntsön arról, hogy milyen energiát, milyen fajtát és honnan szerez be."
Ha nincs olcsó orosz energia, bukik a rezsicsökkentés
Orbán Viktor szerint az orosz olajszállításról az amerikaiak segítségével megkötött három megállapodás az, ami garantálja a rezsicsökkentés megmaradását. Ezt Brüsszel igyekszik megakadályozni az olcsó orosz olaj behozatalának megtiltásával, ami ellen a magyar kormány kész perre menni az EU vezetőivel. „Aki azt mondja, hogy a rezsicsökkentés fenntartható az olcsó energia nélkül, az nem mond igazat. Ha nincs rezsicsökkentés, akkor ki kell fizetni a teljes árat” – mondta.
Orbán: Ez a csata Brüsszelben zajlik
A miniszterelnök szerint van Magyarországon rezsicsökkentést ellenző erő, ez a Tisza Párt. Ezért lesz a rezsicsökkentés az áprilisi választások egyik legfontosabb témája. Mint mondta, a brüsszeli vita most arról szól, hogy betiltsák-e az olcsó orosz gáz és olaj importját.
Ha nincs orosz olaj, akkor a rezsicsökkentésnek vége van, az egész rendszer a feje tetejére fog állni”
– fogalmazott.
Rezsistop: nincs ilyen rendszer az EU-ban, ezért csodálkoznak
Orbán Viktor a rezsicsökkentés újabb hullámáról szólva elmondta: januárban 30 százalékkal ugrott meg a lakosság fűtésszámlája, ami több százezer családot érint. Magyarországon van egy rendszer, ami az energiaellátásban keletkező profitot részben elvonja a cégektől, és azt visszaosztja a lakosságnak. Ilyen rendszer nincs az Európai Unióban, ezért rossz szemmel nézik ezt.
Nagy dilemmában voltunk, hogy a kormánynak ilyenkor csak a legrászorultabbakkal kell foglalkoznia, vagy mindenkinek könnyíteni kell a terhein”
– mondta. Eltérőek a fizetési módszerek is, de óvatosnak kellett lenni, hogy igazságos szabályt alkalmazzanak. Ezért döntött úgy a kormány, hogy minden egyes fogyasztónál az elfogyasztott mennyiség 30 százalékát átvállalja az emberektől - mondta a kormányfő.
Orbán Viktor: Ez hülye ötlet Brüsszeltől!
Orbán Viktor péntek reggeli Facebook-üzenetében azt írta:
„Ha Ön szerint is hülye ötlet:
- egy háborúban elégetni a magyar családok adóforintjait;
- 10 évig finanszírozni egy másik országot;
- négyszeres rezsiárat fizetni, hogy ne orosz gázt égessünk a kazánban;
akkor a Nemzeti Petíció Önnek szól.
Töltsük ki minél többen, és üzenjük meg Brüsszelnek: mi nem fizetünk!”