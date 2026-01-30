Orbán Viktor: Ha nincs olcsó orosz energia, akkor a rezsicsökkentésnek vége

Az áprilisi parlamenti választás egyik tétje, hogy marad-e a rezsicsökkentés vagy nem – jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádiónak adott interjúban. Orbán Viktor kiemelte:

Ha nemzeti kormány lesz, akkor marad, ha nem nemzeti kormány, hanem brüsszeli kormány van, akkor ezt el fogják törölni.”

Nem csak az extra hideg miatt bevezetett rezsistopot, hanem az egészet. Brüsszelben ugyanis vita zajlik arról, hogy betiltsák-e a tagállamoknak az orosz olaj és gáz vásárlását. A rezsicsökkentés alapja az olcsóbb orosz energia, ha az nincs, akkor nincs rezsicsökkentés – hangsúlyozta a miniszterelnök.