Orbán Viktor a nemzeti petícióról: A magyar kormány az egyetlen, amely kikéri az emberek véleményét – ÉLŐ

Az Európai Bizottság újabb tervvel állt elő Ukrajna finanszírozására, fittyet hányva a valóságra és az európai emberek akaratára. Orbán Viktor szerint Magyarország ismét egyedül maradt a józan ész oldalán – de nem fog meghátrálni.

A miniszterelnök szokásos péntek reggeli rádióinterjúja a Kossuth Rádióban. Cikkünk frissül.

Orbán Viktor kemény üzenetet küldött Brüsszelnek

Újabb frontot nyitott Brüsszel: az Európai Bizottság bemutatta Ukrajna finanszírozási tervét, amely nemcsak a decemberi EU-csúcs eredményeit írja felül, hanem Európa pénzügyi helyzetét és az emberek véleményét is figyelmen kívül hagyja. A terv egyértelmű üzenetet hordoz: a háború pénzelése folytatódna, bármi áron. Orbán Viktor szerint Brüsszel „orosz jóvátételről álmodozik”, ez azonban távol áll a valóságtól.