Trump Nobel-békedíjat kapott

Hogy, mennyi?

Vérciki: Európa csak ennyi katonát tudott összekaparni Grönland védelméhez

Percről percre
kossuth rádió

Orbán Viktor a nemzeti petícióról: A magyar kormány az egyetlen, amely kikéri az emberek véleményét – ÉLŐ

Frissült:
51 perce
Olvasási idő: 3 perc

Események

1 perce
Magyarország fölkészült, cselekvőképes a világban
6 perce
Ha egyedül leszünk is, nekünk ki kell maradni a háborúból
9 perce
Mi nem akarunk se magyar fiatalt, se fegyvert, se pénzt küldeni Ukrajnába
15 perce
Az ukránokat a Tisza és a DK teljes mellszélességgel támogatja
17 perce
A nemzeti petícióval tiltakozhatunk Brüsszel terve ellen
23 perce
A kormány nyilvános jelentése Brüsszel igényeiről
26 perce
Brüsszel pénzügyi terve a tagállamokat sújtaná
30 perce
Az Európai Unió az ukrán győzelemre teszi fel a lapjait
33 perce
Ami a hideg időben sem fagyott be, az Ukrajna uniós támogatása
39 perce
Egy rászoruló sem marad tűzifa nélkül a hidegben
41 perce
Orbán Viktor: Nem akadt el a gázellátás
44 perce
A rendkívüli hidegben sem állt le az ország
47 perce
Orbán: Szombaton Miskolcon folytatjuk!
A miniszterelnök szokásos péntek reggeli rádióinterjúja a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország! műsorában. Orbán Viktor beszámol a nemzeti petíció indulásáról, emellett választ ad hazai és nemzetközi politika aktuális kérdéseire. Cikkünk frissül!
kossuth rádióBrüsszelOrbán ViktorUkrajnanemzeti petícióinterjú
Cikkünk folyamatosan frissül13 bejegyzés

Az Európai Bizottság újabb tervvel állt elő Ukrajna finanszírozására, fittyet hányva a valóságra és az európai emberek akaratára. Orbán Viktor szerint Magyarország ismét egyedül maradt a józan ész oldalán – de nem fog meghátrálni.

A miniszterelnök szokásos péntek reggeli rádióinterjúja a Kossuth Rádióban. Cikkünk frissül.

Fidesz–kongresszus, Fideszkongresszus, Fidesz-KDNP kanpányindító, Fidesz – Magyar Polgári Szövetség, 2026. 01. 10. Orbán Viktor, OrbánViktor, OrbánViktorkongresszus
Orbán Viktor háborúról, migrációról és azt azt támogtó ellenzéki pártokról is beszélt a Fidesz tisztújító kongresszusán (Fotó: Ladóczki Balázs)

Orbán Viktor kemény üzenetet küldött Brüsszelnek

Újabb frontot nyitott Brüsszel: az Európai Bizottság bemutatta Ukrajna finanszírozási tervét, amely nemcsak a decemberi EU-csúcs eredményeit írja felül, hanem Európa pénzügyi helyzetét és az emberek véleményét is figyelmen kívül hagyja. A terv egyértelmű üzenetet hordoz: a háború pénzelése folytatódna, bármi áron. Orbán Viktor szerint Brüsszel „orosz jóvátételről álmodozik”, ez azonban távol áll a valóságtól.

 

08:19
January 16, 2026
Magyarország fölkészült, cselekvőképes a világban

„Van-e Magyarországnak olyan képessége, cselekvőképessége, ereje, hogy kívül tartsa magát az óriási nemzetközi nyomás ellenére is egy háborúból. Ez a következő néhány év legfontosabb kérdése” – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.

Én nem vártam arra, hogy majd az Európai Unió csinál valamit, és abból majd lesz valami jó Magyarországon, ezt egyébként sem hiszem, a várakozás egyébként sem jó stratégia, meg hogy majd a NATO-n belül elintéződnek a dolgok, hanem mi kötöttünk kétoldalú megállapodásokat, mert a jövő, a nemzetek korszaka alapvetően kétoldalú megállapodásokra fog épülni – hívta fel a figyelmet, majd elmondta:

Bennünket nem ér váratlanul az, ami most itt a világban forrong és alakul, ezt mi előre jeleztük, és mi fölkészültünk rá”

– közölte.

08:13
January 16, 2026
Ha egyedül leszünk is, nekünk ki kell maradni a háborúból

Attól függ Európa jövője, hogy vajon sikerül-e és milyen mértékig még inkább beletolni az európai vezetőknek Európát ebbe a háborúba – mondta a miniszterelnök.

A másik kérdés, hogy mennyien vagyunk azok, akik ebből ki tudnak maradni.

Ha egyedül leszünk is, nekünk ki kell maradni."

 

08:11
January 16, 2026
Mi nem akarunk se magyar fiatalt, se fegyvert, se pénzt küldeni Ukrajnába

A másik oldalon, ahol mi vagyunk,

a Fidesz és a KDNP pedig egy magyarbarát és Brüsszel követeléseinek ellentartó, annak ellentmondó, azzal szemben lázadó politikai erő van.

Ebből lehet választani. És miután a háborúba egyre jobban belesodródik Európa, jogos az a félelem, hogy az ukránpárti erők, DK, Tisza, mint minden nyomásnak, ennek is engedni fog – hívta fel a figyelmet a miniszterelnök, hozzátéve:

És előbb-utóbb, ha Brüsszel-párti kormány lenne, a magyar fiatalokat elküldik Ukrajnába. Ez egy reális veszély.”

Mi nem akarunk se magyar fiatalt, se fegyvert, se pénzt küldeni Ukrajnába, nem akarunk belebonyolódni ebbe a háborúba – szögezte le Orbán Viktor.

08:05
January 16, 2026
Az ukránokat a Tisza és a DK teljes mellszélességgel támogatja

Teljes ellentétben van az ellenzék – amit most nevezzünk Tiszának és DK-nak – és a Fidesz-KDNP pozíciója – mutatott rá a miniszterelnök.

Az ukránokat a Tisza és a DK teljes mellszélességgel támogatja. Tehát ők egy ukránpárti politikai erő. Ahova tartoznak Európai Szocialisták és Európai Néppárt, az Európai Parlamentben folyamatosan támogatja Ukrajnát”

– hívta fel a figyelmet.

08:02
January 16, 2026
A nemzeti petícióval tiltakozhatunk Brüsszel terve ellen

Magyarország az egyetlen olyan ország, amely a stratégiailag fontos kérdésekről mindig megkérdezi az embereket – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.

Rezsicsökkentés, migráció, gender, Ukrajna uniós tagsága, ezekben volt nemzeti konzultáció, ahogyan a nemzeti petícióval kapcsolatban a miniszterelnök fogalmazott:

A mostani ügyet egy nemzeti petíció formájában tárjuk a közvélemény elé, mindenki meg fogja ezt kapni, és lehetőséget kap arra, hogy nemet mondjon erre, és azt mondja a kormánnyal együtt, hogy mi nem fizetünk ránk, ne számítsatok, mi nem fizetünk. Ezeket a magyar jóléti intézkedéseket nem fogjuk megváltoztatni

– szögezte le.

07:57
January 16, 2026
A kormány nyilvános jelentése Brüsszel igényeiről

„Van egy nagy listánk, ezt közzétettük, különböző dokumentumokban szerepelnek ezek az elvárások Magyarországgal szemben, ezeket összegyűjtöttük, egy jelentést készítettünk belőle, és azt nyilvánosságra hoztuk” – mondta el a miniszterelnök, azt is hozzátéve,

ha valaki első kézből akar tájékozódni arról, hogy milyen pénzügyi követelései vannak Brüsszelnek Magyarországgal szemben, például olyan ügyekben, amelyben semmilyen hatásköre sincsen, azt el tudja olvasni.

 

07:54
January 16, 2026
Brüsszel pénzügyi terve a tagállamokat sújtaná

A kormány készített egy jelentést, hogy ez mennyibe kerülne Magyarországnak. 

Ezek különböző európai dokumentumokban leírták, hogy mit várnak Magyarországtól – mondta a miniszterelnök.

Rámutatott, hogy mit várnak el Magyarországtól:

Számos dolgot várnak, például a multi adókat szüntessük meg, a bankadót szüntessük meg. 14. havi nyugdíjról még nem mondanak semmit, most vezettük be a 13.-at is el akarják töröltetni velünk, családvédelmi rendszer átalakítását, az otthonteremtési rendszer átalakítását követelik. Szóval nyilvánvalóan Magyarországból is ki akarják préselni azt a pénzt, amit a többi országból már kipréseltek.”

 

07:50
January 16, 2026
Az Európai Unió az ukrán győzelemre teszi fel a lapjait

Az Európai Unió arra teszi fel a lapjait, hogy Ukrajna ezt a háborút Oroszországgal szemben a frontvonalon megnyeri – mondta el a miniszterelnök.

Hozzátette: Európa ehhez a győztes ukrán háborúhoz ad pénzügyi támogatást. És miután egy győztes háború után a vesztes mindig jóvátételt fizet, meg még hadisarcot is,

az ő érvelésük nagyon egyszerű, legyőzik a frontvonalon az ukrán hadsereggel az oroszokat, az oroszok jóvátételt fognak fizetni, és mindenki visszakapja a pénzét.

Ezzel kapcsolatban Orbán Viktor felhívta a figyelmet:

Én még olyan emberrel nem találkoztam komolyan vehető szakértővel, aki azt állítaná, hogy az oroszokat meg lehet verni a fronton olyan mértékig ráadásul, hogy jóvátétel fizetésére legyenek kötelezve.”

 

07:47
January 16, 2026
Ami a hideg időben sem fagyott be, az Ukrajna uniós támogatása

A miniszterelnök az Unió Ukrajnánask juttatott, tervezett támogatásával akpcsolatban elmondta, elfüstöltek 193 milliárd eurót. Ennek egy része persze hitel, de mindenki tudja, hogy 

ezt a hitelt Ukrajna visszafizetni nem tudja.

Most viszont az idei és a következő évre nincs pénzügyi fedezete az Uniónak, amit odaadhatna Ukrajnának. Ezért úgy döntöttek, hogy felvesznek 90 milliárd eurónyi hitelt közösen – tette hozzá.

Ezt a fölvett hitelt adja Ukrajnának, ez a pénzpiacról fölvett uniós hitel egyszer csak lejár, az ukránok nem tudják visszafizetni, és akkor helyt kell állni a hitelfelvevőnek. De mi akkor nem leszünk ott, mert mi ebből kimaradunk.

Benyújtottak 10 évre vonatkozó pénzügyi igényt 800 milliárd euróra – hívta fel a figyelmet, majd elmondta:

Igazából a lélegzetnek is meg kellene akadnia, ez akkora összeg. Tehát azt kell mondanom, hogy 800 milliárd euróból a mi számításunk szerint 40 évig lehetne fizetni az összes magyar nyugdíjat, 60 évig lehetne fizetni az összes magyar családtámogatási kiadást. Ezek horribilis összegek."

 

07:41
January 16, 2026
Egy rászoruló sem marad tűzifa nélkül a hidegben

Kifejtette, hogy a a kormány a Belügyminisztériumot megbízta azzal, hogy rendkívüli módon segítse a rászorulókat a szociális tűzifával, ebben az önkormányzatok segítenek. Kialakult és működik a védelmi rendszer, senkinek nem kell a hidegben tölteni az éjszakát – jelentette ki Orbán Viktor.

07:39
January 16, 2026
Orbán Viktor: Nem akadt el a gázellátás

Orbán Viktor emlékeztetett: 2013-ban volt a mostanihoz hasonlóan kemény a tél, Pintér Sándornak és a Belügyminisztériumnak akkor kellett hasonló intézkedéseket hozni. „Nincs vége, hidegek lesznek. Ónos eső, havazás továbbra is bármikor lehet. Vigyázzunk egymásra, különösen az idősekre!” – mondta a kormányfő.

Hozzátette, hogy a gázellátást nem fenyegeti veszély, az éves fogyasztás 40 százaléka fölötti tartalék áll rendelkezésre. Sokkal nagyobb Magyarország gáztartaléka, mint a Nyugat-Európai országokban ez megszokott - tette hozzá.

07:35
January 16, 2026
A rendkívüli hidegben sem állt le az ország

A miniszterelnök az elmúlt napok rendkívül hideg időjárásáról, illetve az arra adott intézkedésekről szólva elmondta: a hideg időjárás mindenki számára komoly próbatétel. A hópróbát kiállta az ország, amely békeidőben is működik. A kormányfő szerint a rendkívüli körülmények közepette is bebizonyosodott, hogy egy tízmilliós országban nem állt le az élet. Megköszönte a rendőrök, a mentősök, a tűzoltók, a katasztrófavédők munkáját. 

07:32
January 16, 2026
Orbán: Szombaton Miskolcon folytatjuk!

Szombaton újra Háborúellenes gyűlés, most Miskolcon. Folytatjuk!”

– üzente Orbán Viktor péntek reggel a közösségi oldalán.

