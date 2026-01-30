Orbán Viktor: Ha nincs olcsó orosz energia, akkor a rezsicsökkentésnek vége – kövesse élőben!

Orbán Viktor csütörtökön bejelentette: elindult a nemzeti petíció kézbesítése, az első kérdőívet a kormányfő személyesen kézbesítette egy budapesti címzettnek. A miniszterelnök részleteket árul el szokásos péntek reggeli interjújában a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Kövesse nálunk élőben
Orbán Viktor: A magyaroknak lehetőségük van üzenni Brüsszelnek: mi nem fizetünk!
Ahogyan a miniszterelnök fogalmazott:
Brüsszeli-ukrán közös terv: legyen végre egy ukránbarát kormány
„Ma Brüsszel és Kijev nemcsak a magyar energiapolitika meghekkelésében, megfektetésében, ellehetetlenítésében érdekelt, hanem
egy sokkal nagyobb közös tervük is van, hogy legyen végre egy ukránbarát, Brüsszelbarát kormány Magyarországon”
– mutatott rá.
Erről szól az áprilisi választás!"
Az ukránoknak az az érdekük, hogy elvegyék a pénzünket
„Az ukránoknak meg az az érdekük, hogy elvegyék a mi pénzünket, hiszen háborúban állnak, és van egy tervük, úgy hívják, hogy ukrán jóléti terv, és
800 milliárd eurót kérnek, követelnek, mert arrafele ez a stílus, követelnek a következő 10 évben, és kérnek, követelnek még 700 milliárdot katonai eszközökre, ez 1500 milliárd euró”
– hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.
Brüsszel és Kijev olyan kormányt szeretne, ami befekszik mindkettőjüknek
Brüsszel is, meg Kijev is szeretne olyan kormányt Magyarországon, amely befekszik Kijevnek is, meg befekszik Brüsszelnek is
– hangsúlyozta a miniszterelnök.
„Olyan kormányt akarnak, amely nem áll ellent. És az ukránokat értem ebből a szempontból, hiszen mi nem akarunk katonát küldeni Ukrajnába, már vannak uniós országok, amelyek megállapodtak írásban, hogy küldenek majd katonákat,
mi nem küldünk fegyvert, és nem vagyunk hajlandóak hozzájárulni, hogy az Unió költségvetéséből finanszírozzák Ukrajnát.”
Ki akarják kerülni Brüsszelben a magyar és szlovák ellenállást
„Brüsszel azt találta ki ismét Kijevre hivatkozva, hogy ez, amit ő most bevezet, ez a rendelet, ez nem szankció,
hanem egy kereskedelempolitikai lépés. És a kereskedelempolitikai döntésekhez nem kell egyhangúság. És így ki lehet kerülni a magyar meg a szlovák ellenállást”
– mutatott rá.
Ez egy szankció döntés, amit kereskedelempolitikának neveznek.
Ez egy összjáték Kijev és Brüsszel között
– tette hozzá.
Brüsszel összejátszik Kijevvel
Azzal, hogy nem engedik, hogy az oroszok olcsó gázt szállítsanak Magyarországra, ezzel Ukrajnát segítik
– mondta el a miniszterelnök az energiaszállítás kérdéséről.
Azt is hozzátette:
„Ugyanakkor ilyen tilalmat az Európai Unió nem állíthatna föl. Tehát Brüsszel itt összejátszik Kijevvel.
Az a helyzet, hogy az Európai Unió alapszerződése világosan leírja, hogy minden tagállamnak nemzeti hatáskörbe tartozó joga, hogy döntsön arról, hogy milyen energiát, milyen fajtát és honnan szerez be."
Ha nincs olcsó orosz energia, bukik a rezsicsökkentés
Orbán Viktor szerint az orosz olajszállításról az amerikaiak segítségével megkötött három megállapodás az, ami garantálja a rezsicsökkentés megmaradását. Ezt Brüsszel igyekszik megakadályozni az olcsó orosz olaj behozatalának megtiltásával, ami ellen a magyar kormány kész perre menni az EU vezetőivel. „Aki azt mondja, hogy a rezsicsökkentés fenntartható az olcsó energia nélkül, az nem mond igazat. Ha nincs rezsicsökkentés, akkor ki kell fizetni a teljes árat” – mondta.
Orbán: Ez a csata Brüsszelben zajlik
A miniszterelnök szerint van Magyarországon rezsicsökkentést ellenző erő, ez a Tisza Párt. Ezért lesz a rezsicsökkentés az áprilisi választások egyik legfontosabb témája. Mint mondta, a brüsszeli vita most arról szól, hogy betiltsák-e az olcsó orosz gáz és olaj importját.
Ha nincs orosz olaj, akkor a rezsicsökkentésnek vége van, az egész rendszer a feje tetejére fog állni”
– fogalmazott.
Rezsistop: nincs ilyen rendszer az EU-ban, ezért csodálkoznak
Orbán Viktor a rezsicsökkentés újabb hullámáról szólva elmondta: januárban 30 százalékkal ugrott meg a lakosság fűtésszámlája, ami több százezer családot érint. Magyarországon van egy rendszer, ami az energiaellátásban keletkező profitot részben elvonja a cégektől, és azt visszaosztja a lakosságnak. Ilyen rendszer nincs az Európai Unióban, ezért rossz szemmel nézik ezt.
Nagy dilemmában voltunk, hogy a kormánynak ilyenkor csak a legrászorultabbakkal kell foglalkoznia, vagy mindenkinek könnyíteni kell a terhein”
– mondta. Eltérőek a fizetési módszerek is, de óvatosnak kellett lenni, hogy igazságos szabályt alkalmazzanak. Ezért döntött úgy a kormány, hogy minden egyes fogyasztónál az elfogyasztott mennyiség 30 százalékát átvállalja az emberektől - mondta a kormányfő.
Orbán Viktor: Ez hülye ötlet Brüsszeltől!
Orbán Viktor péntek reggeli Facebook-üzenetében azt írta:
„Ha Ön szerint is hülye ötlet:
- egy háborúban elégetni a magyar családok adóforintjait;
- 10 évig finanszírozni egy másik országot;
- négyszeres rezsiárat fizetni, hogy ne orosz gázt égessünk a kazánban;
akkor a Nemzeti Petíció Önnek szól.
Töltsük ki minél többen, és üzenjük meg Brüsszelnek: mi nem fizetünk!”