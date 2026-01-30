Orbán Viktor: Ha nincs olcsó orosz energia, akkor a rezsicsökkentésnek vége – kövesse élőben!

Orbán Viktor csütörtökön bejelentette: elindult a nemzeti petíció kézbesítése, az első kérdőívet a kormányfő személyesen kézbesítette egy budapesti címzettnek. A miniszterelnök részleteket árul el szokásos péntek reggeli interjújában a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Kövesse nálunk élőben

Orbán Viktor: A magyaroknak lehetőségük van üzenni Brüsszelnek: mi nem fizetünk!

Ahogyan a miniszterelnök fogalmazott:

„Ha Ön szerint is hülye ötlet:

egy háborúban elégetni a magyar családok adóforintjait;

10 évig finanszírozni egy másik országot;

négyszeres rezsiárat fizetni, hogy ne orosz gázt égessünk a kazánban;

akkor a Nemzeti Petíció Önnek szól.