Petőfi szavaival üzent Brüsszelnek és az ukránoknak Orbán Viktor

28 perce
Az ukrán vezetés nyílt nyomásgyakorlásba kezdett Magyarországgal szemben, miután világossá vált: Budapest nem hajlandó feladni a saját érdekeit. Orbán Viktor szerint sem fenyegetés, sem zsarolás nem kényszerítheti térdre a magyar kormányt.
orbán viktorfenyegetésukrajnaorosz energiabrüsszel

Napok óta Magyarország áll a célkeresztben, miközben a kormány nem keresett konfliktust Ukrajnával. Orbán Viktor szerint a támadások oka egyértelmű: Budapest nem hajlandó pénzt, energiabiztonságot és szuverenitást feláldozni egy olyan háborúért, amelynek árát végül a magyar családok fizetnék meg. A miniszterelnök Petőfi szavaival üzent: “De nem ám a mi hazánkat!”

Orbán Viktor
Orbán Viktor nem mindennapi idézettel üzent Brüsszelnek és Ukrajnának (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Nem a fenyegetések döntenek, hanem a magyar érdek

Orbán Viktor közösségi oldalán világossá tette: sem az ukrán elnök, sem a külügyminiszter, sem pedig szélsőséges katonai csoportok nyomása nem téríti el a kormányt attól, hogy a magyar érdekeket képviselje. Mint fogalmazott:

 Nem küldünk pénzt Ukrajnába, mert jobb helyen van a magyar családoknál, mint egy ukrán oligarcha mosdójában.”

A miniszterelnök hangsúlyozta: Magyarország nem járul hozzá az orosz olaj- és gázimport betiltásához sem, mert enélkül nincs rezsicsökkentés és nincs megfizethető energia. A döntés nem ideológiai, hanem nagyon is gyakorlati kérdés: a magyar családok biztonságáról szól.

Orbán Viktor: Aki ránk szavaz, az nem kockáztat

Háborút importálnának – Magyarország nemet mond

A kormány határozottan elutasítja azt is, hogy Ukrajnát az uniós jogot megkerülve, rekordidő alatt benyomják az Európai Unióba. Orbán Viktor szerint ez nemcsak jogsértő, hanem veszélyes is, hiszen a háborút is magával hozná. Egyértelművé tette: 

Amíg Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig ezekről a kérdésekről nem Kijevben és nem Brüsszelben döntenek. Éppen ezért akarnak külföldről egy ukránbarát kormányt Budapesten – és ezért fokozódnak a fenyegetések. 

A válasz azonban világos, és nem diplomáciai mellébeszélésből jön, hanem a magyar történelemből. Ahogy a miniszterelnök utalt rá: 

A válasz Petőfinél van.”

