Petőfi szavaival üzent Brüsszelnek és az ukránoknak Orbán Viktor

Napok óta Magyarország áll a célkeresztben, miközben a kormány nem keresett konfliktust Ukrajnával. Orbán Viktor szerint a támadások oka egyértelmű: Budapest nem hajlandó pénzt, energiabiztonságot és szuverenitást feláldozni egy olyan háborúért, amelynek árát végül a magyar családok fizetnék meg. A miniszterelnök Petőfi szavaival üzent: “De nem ám a mi hazánkat!”

Orbán Viktor nem mindennapi idézettel üzent Brüsszelnek és Ukrajnának (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Nem a fenyegetések döntenek, hanem a magyar érdek

Orbán Viktor közösségi oldalán világossá tette: sem az ukrán elnök, sem a külügyminiszter, sem pedig szélsőséges katonai csoportok nyomása nem téríti el a kormányt attól, hogy a magyar érdekeket képviselje. Mint fogalmazott:

Nem küldünk pénzt Ukrajnába, mert jobb helyen van a magyar családoknál, mint egy ukrán oligarcha mosdójában.”

A miniszterelnök hangsúlyozta: Magyarország nem járul hozzá az orosz olaj- és gázimport betiltásához sem, mert enélkül nincs rezsicsökkentés és nincs megfizethető energia. A döntés nem ideológiai, hanem nagyon is gyakorlati kérdés: a magyar családok biztonságáról szól.