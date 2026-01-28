Petőfi szavaival üzent Brüsszelnek és az ukránoknak Orbán Viktor

Napok óta Magyarország áll a célkeresztben, miközben a kormány nem keresett konfliktust Ukrajnával. Orbán Viktor szerint a támadások oka egyértelmű: Budapest nem hajlandó pénzt, energiabiztonságot és szuverenitást feláldozni egy olyan háborúért, amelynek árát végül a magyar családok fizetnék meg. A miniszterelnök Petőfi szavaival üzent: “De nem ám a mi hazánkat!”
Nem a fenyegetések döntenek, hanem a magyar érdek
Orbán Viktor közösségi oldalán világossá tette: sem az ukrán elnök, sem a külügyminiszter, sem pedig szélsőséges katonai csoportok nyomása nem téríti el a kormányt attól, hogy a magyar érdekeket képviselje. Mint fogalmazott:
Nem küldünk pénzt Ukrajnába, mert jobb helyen van a magyar családoknál, mint egy ukrán oligarcha mosdójában.”
A miniszterelnök hangsúlyozta: Magyarország nem járul hozzá az orosz olaj- és gázimport betiltásához sem, mert enélkül nincs rezsicsökkentés és nincs megfizethető energia. A döntés nem ideológiai, hanem nagyon is gyakorlati kérdés: a magyar családok biztonságáról szól.
Háborút importálnának – Magyarország nemet mond
A kormány határozottan elutasítja azt is, hogy Ukrajnát az uniós jogot megkerülve, rekordidő alatt benyomják az Európai Unióba. Orbán Viktor szerint ez nemcsak jogsértő, hanem veszélyes is, hiszen a háborút is magával hozná. Egyértelművé tette:
Amíg Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig ezekről a kérdésekről nem Kijevben és nem Brüsszelben döntenek. Éppen ezért akarnak külföldről egy ukránbarát kormányt Budapesten – és ezért fokozódnak a fenyegetések.
A válasz azonban világos, és nem diplomáciai mellébeszélésből jön, hanem a magyar történelemből. Ahogy a miniszterelnök utalt rá:
A válasz Petőfinél van.”