Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Bombariadó miatt kiürítettek több magyar iskolát

Gyász

Elhunyt a magyar jazzlegenda

miniszterelnök

Nem kérdezték meg az embereket, elvették a pénzüket és kész

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktor egy interjúban arról beszélt, hogy brüsszeli irányítás alatt Magyarország elveszítené a védelmét az uniós túlzó követelésekkel szemben. A miniszterelnök szavait Bohár Dániel politikai elemző által megosztott videóban lehet meghallgatni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
miniszterelnökOrbán Viktorbohár dániel

Orbán Viktor nemzeti kormány és brüsszeli kormány közötti különbségről beszélt egy interjúban. A miniszterelnök szerint korábban, a Gyurcsány- és a Bajnai-kormány idején nem kérdezték meg az embereket, hanem egyszerűen elvették a pénzüket.

Orbán Viktor
Orbán Viktor
Fotó: MTI

A kormányfő úgy fogalmazott, Magyarország az elmúlt másfél évtizedben hozzászokhatott ahhoz, hogy nemzeti kormánya van, amely megvédi az országot a Brüsszelből érkező túlzó elvárásoktól. Hangsúlyozta, ez a védelem nem volt mindig adott.

Orbán Viktor szerint a nemzeti kormány nem fogadja el automatikusan a brüsszeli utasításokat, hanem megszűri, átalakítja vagy kikerüli azokat annak érdekében, hogy az intézkedések Magyarország számára kedvezőek legyenek.

A miniszterelnök arra is figyelmeztetett, hogy egy brüsszeli kormány esetén ez a védelmi gát megszűnne, és az ország kiszolgáltatottá válna a Brüsszelből érkező döntéseknek.

Az interjúrészletet Bohár Dániel politikai elemző osztotta meg közösségi oldalán, kiemelve Orbán Viktor állítását: a tét az, hogy Magyarországot nemzeti vagy brüsszeli kormány irányítja.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!