Nem kérdezték meg az embereket, elvették a pénzüket és kész

Orbán Viktor nemzeti kormány és brüsszeli kormány közötti különbségről beszélt egy interjúban. A miniszterelnök szerint korábban, a Gyurcsány- és a Bajnai-kormány idején nem kérdezték meg az embereket, hanem egyszerűen elvették a pénzüket.

Orbán Viktor

Fotó: MTI

A kormányfő úgy fogalmazott, Magyarország az elmúlt másfél évtizedben hozzászokhatott ahhoz, hogy nemzeti kormánya van, amely megvédi az országot a Brüsszelből érkező túlzó elvárásoktól. Hangsúlyozta, ez a védelem nem volt mindig adott.

Orbán Viktor szerint a nemzeti kormány nem fogadja el automatikusan a brüsszeli utasításokat, hanem megszűri, átalakítja vagy kikerüli azokat annak érdekében, hogy az intézkedések Magyarország számára kedvezőek legyenek.

A miniszterelnök arra is figyelmeztetett, hogy egy brüsszeli kormány esetén ez a védelmi gát megszűnne, és az ország kiszolgáltatottá válna a Brüsszelből érkező döntéseknek.

Az interjúrészletet Bohár Dániel politikai elemző osztotta meg közösségi oldalán, kiemelve Orbán Viktor állítását: a tét az, hogy Magyarországot nemzeti vagy brüsszeli kormány irányítja.