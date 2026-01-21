Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagy a baj! Leszállni kényszerült az Air Force One – veszélyben van Trump?

Érdekes

Ha ez a tünet kíséri a hányingert, kötelező azonnal orvoshoz fordulni

kormány

Orbán Viktor: Ráteszünk egy lapáttal a rezsicsökkentésre

30 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A tűzifa-program kiterjesztése után várhatóan a háztartások energiafogyasztásán is segít a kormány a hetek óta tartó extrém hideg miatt – erről számolt be a miniszterelnök. Orbán Viktor közölte, a kormány a mai ülésén tárgyalni fog a rezsicsökkentésről.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kormányorbán viktorkormányülésgázminiszterelnökrezsi

Évtizedek óta nem volt ilyen hideg januárunk. Ilyenkor érezzük igazán, micsoda érték a rezsicsökkentés, és mekkora eredmény, hogy a mai bolond világban is hozzájutunk az ország működéséhez szükséges olcsó orosz olajhoz és gázhoz – fogalmazott a miniszterelnök a közösségi oldalán.

Orbán Viktor közölte, az extrém hidegben nem szabad hátra dőlnünk ezért – mint fogalmazott –

A rezsicsökkentésre most rá kell tennünk egy lapáttal, és rá is fogunk. 

Ez a mai kormányülés legfontosabb feladata.

Ismert, a kormány az időjárási körülmények miatt a tűzifa-támogatási akcióját már megduplázta, és intézkedett, hogy az önkormányzatokat bevonva egy Úgy tűnik, most a gázzal vagy áram fűtő családok is számíthatnak további kormányzati segítségre.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!