Orbán Viktor: Ráteszünk egy lapáttal a rezsicsökkentésre

Évtizedek óta nem volt ilyen hideg januárunk. Ilyenkor érezzük igazán, micsoda érték a rezsicsökkentés, és mekkora eredmény, hogy a mai bolond világban is hozzájutunk az ország működéséhez szükséges olcsó orosz olajhoz és gázhoz – fogalmazott a miniszterelnök a közösségi oldalán.

Orbán Viktor közölte, az extrém hidegben nem szabad hátra dőlnünk ezért – mint fogalmazott –

A rezsicsökkentésre most rá kell tennünk egy lapáttal, és rá is fogunk.

Ez a mai kormányülés legfontosabb feladata.

Ismert, a kormány az időjárási körülmények miatt a tűzifa-támogatási akcióját már megduplázta, és intézkedett, hogy az önkormányzatokat bevonva egy Úgy tűnik, most a gázzal vagy áram fűtő családok is számíthatnak további kormányzati segítségre.