Orbán Viktor: Régi baloldal, új szereposztásban – a tét most a háború miatt nagyobb

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy értékelése szerint az ellenzék gazdaságpolitikai gondolkodása nem változott 2022 óta, a különbséget igazából az jelenti, hogy időközben megjelent a háború, és vele együtt a brüsszeli és ukránbarát irányvonal.

A miniszterelnök szerint az ellenzék 2022 óta lényegében nem változott, mert ugyanazok az emberek, tanácsadók és gazdaságpolitikai elképzelések térnek vissza bele, csupán új szereposztásban. Orbán Viktor ugyanakkor úgy látja, a helyzet most a korábbinál veszélyesebb, mert az időközben megjelent orosz–ukrán háború kapcsán az ellenzéki oldal most Brüsszel- és háborúpárti irányvonalat képvisel. Fotó: MTI

Orbán Viktor: Ugyanazt a csatát kell megvívnunk, csak a tét nagyobb, mert közben bejött a háború

Orbán Viktor a videós bejegyzésében élesen bírálta az ellenzéki oldalt, amely szerinte új szereposztásban, de változatlan tartalommal készül a következő politikai küzdelemre. A kormányfő úgy fogalmazott:

Régi baloldal, új szereposztásban. A lényeg nem változott, de a háborúval járó kockázat nagyobb!”

Orbán Viktor szerint az ellenzéki összefogás mögött ma is ugyanazok az emberek, tanácsadók, szakértők és közgazdászok állnak, mint korábban.

Pontosan 2022 déjà vu érzésem van. Ugyanazt a csatát kell megvívnunk, csak a tét nagyobb, mert közben bejött a háború”

- mondta a miniszterelnök hangsúlyozva, hogy a legnagyobb különbség a 2022-es és a mostani politikai helyzet között az orosz–ukrán háború megjelenése. Értékelése szerint az ellenzék korábbi brüsszeli orientációja mára kiegészült az ukránbarát és háborúpárti állásponttal.

Az egyetlen jelentős különbség 22 és a mostani helyzet között, hogy időközben beesett az orosz–ukrán háború, és a Brüsszel-pártiság kiegészült ukrán barátsággal, meg háborúpártisággal”

– fogalmazott a kormányfő.

Orbán Viktor szerint ugyanakkor a gazdaságfilozófia, a gazdaságpolitika és az alkalmazni kívánt eszközrendszer tekintetében nincs érdemi eltérés az ellenzék mostani és korábbi elképzelései között. A kormányfő úgy látja, a háború ténye azonban mindent átírhat, különösen azért, mert az ellenzéki oldal számára „Brüsszel a zsinórmérték”.

A miniszterelnök arra is figyelmeztetett, hogy Európai Unió jelenlegi irányvonala egyre inkább a hadigazdálkodás és a háborús logika felé mutat. Megfogalmazása szerint ebből az következik, hogy egy baloldali kormány szükségszerűen Brüsszel- és háborúpárti kormány lenne Magyarországon is.

Nekem ez a nagyon egyszerű leírásom erről a helyzetről”

- zárta üzenetét Orbán Viktor.