Orbán Viktor: Régi baloldal, új szereposztásban – a tét most a háború miatt nagyobb

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy értékelése szerint az ellenzék gazdaságpolitikai gondolkodása nem változott 2022 óta, a különbséget igazából az jelenti, hogy időközben megjelent a háború, és vele együtt a brüsszeli és ukránbarát irányvonal.
Orbán Viktor: Ugyanazt a csatát kell megvívnunk, csak a tét nagyobb, mert közben bejött a háború
Orbán Viktor a videós bejegyzésében élesen bírálta az ellenzéki oldalt, amely szerinte új szereposztásban, de változatlan tartalommal készül a következő politikai küzdelemre. A kormányfő úgy fogalmazott:
Régi baloldal, új szereposztásban. A lényeg nem változott, de a háborúval járó kockázat nagyobb!”
Orbán Viktor szerint az ellenzéki összefogás mögött ma is ugyanazok az emberek, tanácsadók, szakértők és közgazdászok állnak, mint korábban.
Pontosan 2022 déjà vu érzésem van. Ugyanazt a csatát kell megvívnunk, csak a tét nagyobb, mert közben bejött a háború”
- mondta a miniszterelnök hangsúlyozva, hogy a legnagyobb különbség a 2022-es és a mostani politikai helyzet között az orosz–ukrán háború megjelenése. Értékelése szerint az ellenzék korábbi brüsszeli orientációja mára kiegészült az ukránbarát és háborúpárti állásponttal.
Az egyetlen jelentős különbség 22 és a mostani helyzet között, hogy időközben beesett az orosz–ukrán háború, és a Brüsszel-pártiság kiegészült ukrán barátsággal, meg háborúpártisággal”
– fogalmazott a kormányfő.
Orbán Viktor szerint ugyanakkor a gazdaságfilozófia, a gazdaságpolitika és az alkalmazni kívánt eszközrendszer tekintetében nincs érdemi eltérés az ellenzék mostani és korábbi elképzelései között. A kormányfő úgy látja, a háború ténye azonban mindent átírhat, különösen azért, mert az ellenzéki oldal számára „Brüsszel a zsinórmérték”.
A miniszterelnök arra is figyelmeztetett, hogy Európai Unió jelenlegi irányvonala egyre inkább a hadigazdálkodás és a háborús logika felé mutat. Megfogalmazása szerint ebből az következik, hogy egy baloldali kormány szükségszerűen Brüsszel- és háborúpárti kormány lenne Magyarországon is.
Nekem ez a nagyon egyszerű leírásom erről a helyzetről”
- zárta üzenetét Orbán Viktor.