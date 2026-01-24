Orbán Viktor: Ha brüsszeli kormány jön, a rezsicsökkentésnek annyi

A kaposvári DPK-találkozón sok minden más mellett a rezsicsökkentést, illetve a kormányzati intézkedés megvédését is szóba hozta Orbán Viktor.

Orbán Viktor miniszterelnök a kaposvári DPK-találkozón

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Orbán Viktor: Meg kell védeni a rezsicsökkentést

Kicsit távolabbról indítva, a rezsivel kapcsolatban kijelentette, hogy annak idején a természetes piaci folyamatoktól elszakította az energiaárakat. „Ez volt a rezsicsökkentés" – fogalmazott. A miniszterelnök szerint a lépéssel Magyarország jól járt, hiszen a kontinens többi országában jóval drágább a rezsi. Szerinte nem szabad hagyni, hogy a multinacionális vállalatok nyerészkedjenek:

Ha azt nézzük, mi van ma Európában, azt látjuk, ott kétszer, háromszor többet fizetnek. A rezsit országosan kell szabályozni, és elvéve a nagy vállalatoktól a profit egy részét, fedezni tudjuk a rezsicsökkentést."

Orbán Viktor ezután hangsúlyozta, a rezsicsökkentés egy szolgáltatás, amelyet az államnak nyújtania kell. Majd kitérve politikai ellenfeleire, arról beszélt, hogy Brüsszelből rendszeresen kapnak felszólításokat, hogy töröljék el a rezsicsökkentést. És a Brüsszelből támogatott magyar politikusok is mind ezt teszik, a Tisza azt is mondja, hogy a rezsicsökkentés egy humbug.

„Meggyőződésem, hogy a rezsicsökkentést mint szolgáltatást fenn kell tartani, és amíg nemzeti kormány van, addig marad, míg az ellenfeleink ezt el akarják törölni. Ez a választásnál is fontos" – zárta gondolatmenetét Orbán Viktor.