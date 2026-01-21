Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hivatalos: Donald Trump élete végéig elnök marad

Gyász

Sokkoló fotók a tragédia helyszínéről: így történt Jákli Mónika halálos balesete

Orbán Viktor

Orbán Viktor riadót fújt – hatalmas veszély közeleg

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktor arról beszélt, hogy az ellenfelek már meg is nevezték azokat a személyeket, akiket egy Brüsszel által támogatott magyar árnyékkormányban szívesen látnának. A miniszterelnök szerint ezek az emberek nem a magyar érdekeket, hanem külföldi elvárásokat képviselnének, és első lépésként felszámolnák a rezsicsökkentést és más gazdasági védőmechanizmusokat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorBrüsszelválasztás2026miniszterelnök

Egy, a közösségi médiában megosztott videóban Orbán Viktor arról beszélt, hogy az ellenfeleik eddig két olyan személyt neveztek meg, akiket Brüsszel el tud képzelni egy árnyékkormányban. A miniszterelnök szerint ezek az emberek nem alulról jövő, magyar politikai szereplők, hanem kívülről, Brüsszelből érkező figurák lennének.

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
Orbán Viktor szerint Brüsszelből ejtőernyőztetett miniszterek számolnák fel a rezsicsökkentést

Orbán Viktor úgy fogalmazott: az egyik jelölt egy osztrák bank vezetője, ami szerinte azt jelentené, hogy a bankadó megszűnne. A másik egy nemzetközi energiamulti vezetője, amelynek megjelenése a kormányfő szerint egyenes úton vezetne a rezsicsökkentés felszámolásához.

A Tisza gazdasági vezetője importálta a mérgező DDT-t Magyarországra

A miniszterelnök hangsúlyozta: Ezeknek a Brüsszelből ejtőernyőztetett leendő minisztereknek az lenne a feladatuk, hogy megszüntessék azokat a szolidaritási mechanizmusokat, amelyek ma biztosítják, hogy Magyarország gazdasága egyenletesen tudjon fejlődni. Szerinte a vita lényege nem személyi kérdés, hanem az, hogy ki kinek az érdekeit képviseli.

A videót Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója osztotta meg, aki egyértelmű politikai következtetést vont le a felvetésekből. Bejegyzésében azt írta: Egy osztrák bank vezetője után most egy multinacionális energiacég irányítóját sikerült „leigazolni” a Tisza brüsszeli árnyékkormányába. Megfogalmazása szerint ezek a leendő miniszterek nem a magyar, hanem a brüsszeli kéréseket figyelnék.

Orbán Balázs szerint, ha ez a forgatókönyv valósulna meg, akkor a rezsicsökkentésnek vége lenne. Úgy értékelt: a választás tétje az, hogy Magyarország megmarad-e a saját útján, vagy külső érdekeknek rendeli alá gazdaságpolitikáját. Bejegyzését azzal zárta: a magyar út a biztos választás.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!