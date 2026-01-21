Orbán Viktor riadót fújt – hatalmas veszély közeleg

A miniszterelnök hangsúlyozta: Ezeknek a Brüsszelből ejtőernyőztetett leendő minisztereknek az lenne a feladatuk, hogy megszüntessék azokat a szolidaritási mechanizmusokat, amelyek ma biztosítják, hogy Magyarország gazdasága egyenletesen tudjon fejlődni. Szerinte a vita lényege nem személyi kérdés, hanem az, hogy ki kinek az érdekeit képviseli.

A videót Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója osztotta meg, aki egyértelmű politikai következtetést vont le a felvetésekből. Bejegyzésében azt írta: Egy osztrák bank vezetője után most egy multinacionális energiacég irányítóját sikerült „leigazolni” a Tisza brüsszeli árnyékkormányába. Megfogalmazása szerint ezek a leendő miniszterek nem a magyar, hanem a brüsszeli kéréseket figyelnék.

Orbán Balázs szerint, ha ez a forgatókönyv valósulna meg, akkor a rezsicsökkentésnek vége lenne. Úgy értékelt: a választás tétje az, hogy Magyarország megmarad-e a saját útján, vagy külső érdekeknek rendeli alá gazdaságpolitikáját. Bejegyzését azzal zárta: a magyar út a biztos választás.