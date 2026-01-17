Orbán Viktor: Se katonát, se pénzt nem küldünk Ukrajnába

A Tisza és a DK a legnagyobb európai háborús uszító pártok közé tartozik Brüsszelben – mondta Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök (DPK) háborúellenes gyűlésén Miskolcon.

A miniszterelnök azt mondta, el akarják vinni a fiatalokat Ukrajnába katonának; arról írtak alá megállapodást nagy európai államok vezetői, hogy katonákat fognak küldeni és állomásoztatni Ukrajnában.

Ők úgy mondják, hogy békefenntartóként – mondta, megjegyezve, attól tart, hogy ezek nem béke- hanem „háborúfenntartók” lesznek.

A miniszterelnök kitért arra is, hogy ahhoz, hogy a fiataloknak esélyük legyen Miskolcon, arra is szükség van, hogy a pénzüket se vigyék el Ukrajnába.

Arra a pénzre itt van szükség, az a pénz, amit odaküldenek, az egész európai gazdaságból hiányzik. A magyarok munkája gyümölcsének Magyarországon kell hasznosulnia – szögezte le. Se katonát, se pénzt nem küldünk, és akkor Miskolc tud fejlődni – jelentette ki Orbán Viktor.