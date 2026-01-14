Orbán Viktor: Senki sem maradhat tűzifa nélkül a hideg időben

Orbán Viktor a közösségi oldalán arról számolt be, hogy a tartós hideg időjárás miatt azonnali kormányzati beavatkozásra van szükség.

A miniszterelnök bejelentése szerint gyors, azonnali és célzott intézkedéseket rendelt el a kormány a rendkívüli hideg miatt. Orbán Viktor utasította Pintér Sándor belügyminisztert arra, hogy a bürokráciát megkerülve, azonnal induljon meg a tűzifa kiszállítása azokhoz, akiknek a legnagyobb szükségük van rá Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda

Orbán Viktor kérésére a tűzifa gyorsított eljárásban jut el azokhoz, akiknek a fűtés nélkülözhetetlen a túléléshez

A miniszterelnök a bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a mostani helyzet nem tűr halasztást, az emberek biztonsága az első.

A hideg időjárás gyors, azonnali és célzott intézkedéseket kíván. Senki sem marad tűzifa nélkül. Vigyázzunk egymásra!”

– fogalmazott Orbán Viktor.

A kormányfő bejegyzéséből az is kiderül, hogy a kormány már konkrét lépésekről döntött a rendkívüli időjárási körülményekkel összefüggésben.

A kormányülésen Pintér Sándor belügyminiszter elmondta, hogy az állam jelentős mennyiségű tüzelőanyagot tud azonnal mozgósítani.

Összesen mintegy 17 ezer köbméter fa az, amit egyik pillanatról a másikra elkezdünk tudni szállítani”

– mondta a miniszter.

Orbán Viktor világos utasítást adott arra is, hogyan történjen a segítségnyújtás. Kiemelte, hogy a jelenlegi eljárásrend túl lassú, ezért azon azonnal változtatni kell.

Sándor, itt arra kérünk téged, hogy két szempontot kombináljatok, amikor az új eljárásrendet kialakítjátok: az első gyors legyen”

– hangsúlyozta a miniszterelnök, majd hozzátette:

A most fennálló eljárásrend helyett dolgozzatok ki egy rövidet. Gyorsat és azonnalit, és célzottat. Nem történhet meg, hogy arra hivatkozik bárki, hogy azért nem érkezett meg a tűzifa, mert nem tudom milyen bürokratikus döntés. Ezt iktasd ki, kérlek!”

Orbán Viktor ezt követően határidőt is szabott az intézkedéseknek, jelezve, hogy nincs idő halogatásra.

És ezt kezdjétek alkalmazni. Mire az ebéd véget ér, alá van írva”

– mondta a miniszterelnök.