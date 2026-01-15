Orbán Viktor: Senki sem marad tűzifa nélkül!

„A hideg nem múlik, de felkészültünk” – írta a miniszterelnök a közösségi oldalán csütörtökön. „Senki sem maradhat tűzifa nélkül, ezért kibővítjük a tűzifaprogramot” – tette hozzá Orbán Viktor.
A miniszterelnök bejelentése szerint gyors, azonnali és célzott intézkedéseket rendelt el a kormány a rendkívüli hideg miatt. Orbán Viktor utasította Pintér Sándor belügyminisztert arra, hogy a bürokráciát megkerülve, azonnal induljon meg a tűzifa kiszállítása azokhoz, akiknek a legnagyobb szükségük van rá – írtuk korábban.
