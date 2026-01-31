Hírlevél
Orbán Viktor: Sosem fogjuk elfogadni Magyarországon, hogy bárki legalizálja a kábítószert

Hatvanban, a Háborúellenes Gyűlésen Orbán Viktor egyértelműen kijelentette: Magyarország nem fogadja el, hogy a kábítószerek legalizálására sor kerüljön. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy ez nem csak elvi kérdés, hanem a fiatalok és a társadalom védelmének alapvető feladata.
Orbán Viktorkábítószerminiszterelnök

Hatvanban, a Háborúellenes Gyűlésen Orbán Viktor miniszterelnök a drogok legalizálásáról is beszélt, világossá téve álláspontját: Magyarországon sosem fogják elfogadni, hogy bárki a kábítószereket legalizálja.

DPK Hatvan, DPKHatvan, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, Háborúellenes Gyűlés, HáborúellenesGyűlés, HáborúellenesGyűlésHatvan, Fidesz-KDNP, Fidesz – Magyar Polgári Szövetség, 2026. 01. 31., Orbán Viktor, OrbánViktorDPKHatvan
A DPK  Háborúellenes Gyűlése Hatvanban – Orbán Viktor miniszterelnök
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A miniszterelnök felidézte, hogy az ENSZ-ben egyes országok, köztük az Európai Unió 26 tagállama támogatták a drogok liberalizálását, Magyarország azonban ezt az irányt elutasította. Orbán Viktor szerint a döntés mögött nem politikai kalkuláció, hanem a fiatalok és a társadalom védelme áll.

„Sosem fogjuk elfogadni, hogy valaki legalizáltassa a kábítószert” – hangsúlyozta a miniszterelnök. A miniszterelnök hozzátette, hogy az elmúlt időszakban a kábítószer elleni küzdelem egyik zászlóvivője Horváth László volt, akit külön megdicsért elkötelezettségéért.

 

 

