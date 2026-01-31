Orbán Viktor: Sosem fogjuk elfogadni Magyarországon, hogy bárki legalizálja a kábítószert

Hatvanban, a Háborúellenes Gyűlésen Orbán Viktor miniszterelnök a drogok legalizálásáról is beszélt, világossá téve álláspontját: Magyarországon sosem fogják elfogadni, hogy bárki a kábítószereket legalizálja.

A DPK Háborúellenes Gyűlése Hatvanban – Orbán Viktor miniszterelnök

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A miniszterelnök felidézte, hogy az ENSZ-ben egyes országok, köztük az Európai Unió 26 tagállama támogatták a drogok liberalizálását, Magyarország azonban ezt az irányt elutasította. Orbán Viktor szerint a döntés mögött nem politikai kalkuláció, hanem a fiatalok és a társadalom védelme áll.

„Sosem fogjuk elfogadni, hogy valaki legalizáltassa a kábítószert” – hangsúlyozta a miniszterelnök. A miniszterelnök hozzátette, hogy az elmúlt időszakban a kábítószer elleni küzdelem egyik zászlóvivője Horváth László volt, akit külön megdicsért elkötelezettségéért.