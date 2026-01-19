Hírlevél
Orbán Viktor: Szánjunk két percet a háborúból való kimaradásnak

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldala egy zenés videóval is arra hívja fel a figyelmet, hogy Magyarországnak mindenképpen meg kell próbálnia kimaradnia a háborúból.
A miniszterelnök közösségi oldalára kikerült egy olyan rövid videós poszt is, amely zenei aláfestés mellett hívja fel a figyelmet a háborútól való távolmaradás fontosságára.

Orbán Viktor: Csak az maradhat ki a háborúból, aki megpróbál kimaradni

Senki sem tudja biztosan, hogy sikerül-e.

De azt biztosan tudjuk, hogy csak az maradhat ki a háborúból, aki megpróbál kimaradni.

Mi ki akarunk maradni.

Nem egyszer kell kimaradni, minden héten ki kell maradni”

- mondja el a videós bejegyzésben Orbán Viktor.

 

