Háború vagy béke – Orbán Viktor szerint ez lesz a 2026-os választás tétje

Orbán Viktor a közösségi oldalán arról beszél az egyik videós üzenetében, hogy a 2026-os országgyűlési választás azt a sorsdöntő kérdést állítja Magyarország elé, hogy kimarad-e az ország a háborúból, vagy csatlakozik a brüsszeli háborús politikához.

A miniszterelnök szerint a 2026-os országgyűlési választás tétje nem pártpolitikai kérdés, hanem Magyarország jövőjeként, a háború vagy béke kérdésének eldöntése. Orbán Viktor úgy véli, hogy a magyaroknak arról kell dönteniük, az ország folytatja-e a kimaradás politikáját, vagy csatlakozik a brüsszeli háborús irányvonalhoz. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos / MTI

Orbán Viktor szerint jövőre nem pártokról, hanem háborús vagy békepárti döntésről szavaznak a magyarok

Orbán Viktor a videós üzenetében egyértelműen fogalmazott. Szerinte a közelgő parlamenti választás nem hagyományos politikai verseny lesz, hanem alapvető stratégiai döntés Magyarország jövőjéről. A miniszterelnök úgy látja, a kérdés egyszerű és világos: háború vagy béke.

Háború, béke. Ez az idei választások tétje”

- fogalmazott Orbán Viktor, majd felidézte, hogy Magyarország számára már korábban is hasonló döntési helyzet állt elő. Elmondása szerint az volt a kérdés, hogy az ország az amerikai béketörekvések mellé áll-e, vagy elfogadja a brüsszeli háborús döntéseket.

A kormányfő szerint ez a dilemma 2026-ban még élesebben tér vissza.

Most 2026-ban is, a magyar parlamenti választáson azt a döntést kell meghoznunk, hogy Magyarország folytatja-e a kimaradás politikáját, vagy pedig csatlakozik Brüsszelhez”

- hangsúlyozta Orbán Viktor, akinek az értelmezésében a „kimaradás politikája” azt jelenti, hogy Magyarország nem sodródik bele a fegyveres konfliktusba, nem küld katonákat és nem vállal szerepet a háború kiszélesítésében. Ezzel szemben szerinte a brüsszeli irányvonal a háború további támogatását és elmélyítését jelenti.

A miniszterelnök a videóban egyértelművé tette: