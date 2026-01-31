Orbán Viktor szerint Orbán Anita egy olyan lobbista, aki most épp Magyarország ellen dolgozik

Bohár Dániel a közösségi oldalán a Digitális Polgári Körök (DPK) hatvani háborúellenes gyűlésén Orbán Viktor miniszterelnök által elmondottakból külön kiemelte a kormányfőnek a Tisza Párt külpolitikai vezetőjének a vitatott szerepére vonatkozó nézői kérdésre adott válaszát.

A miniszterelnök a Digitális Polgári Körök (DPK) hatvani háborúellenes gyűlésén egy nézői kérdésre válaszolva részletesen beszélt Orbán Anita, a Tisza Párt külpolitikai vezetőjének szerepéről. Orbán Viktor világossá tette, hogy Orbán Anita egy klasszikus értelemben vett lobbista, akinek most nem Magyarországért, hanem a magyar kormánnyal szemben kell „kijárnia” bizonyos érdekeket. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Orbán Viktor szerint az nem jó ha egy magyar lobbista Magyarország érdekei ellen dolgozik

A hatvani kérdező arra volt kíváncsi, miért nem merült fel korábban probléma Orbán Anita szerepével kapcsolatban, amikor még a kormány alkalmazásában állt. Orbán Viktor erre két okot nevezett meg. Először is egyértelművé tette, hogy szó sem volt arról, hogy külügyminiszteri szintű feladatot bízzanak rá. Mint fogalmazott: bár névrokonok, „nem vagyok bolond”, és eszébe sem jutott volna Szijjártó Péter helyett őt választani.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy Szijjártó Péter olyan külügyminiszter, aki képes egyszerre több fronton harcolni, tárgyalni és képviselni a magyar érdekeket, ami „aranyat ér” a jelenlegi, konfliktusokkal terhelt nemzetközi környezetben. Orbán Viktor szerint ezért is lenne „rossz üzlet” egy ilyen szereplő lecserélése.

A másik ok már Orbán Anita konkrét szerepére vonatkozott. A miniszterelnök elmondta, hogy Orbán Anita egy lobbista volt, egy olyan „tipikus kijáró ember”, akit a kormány is erre a feladatra alkalmazott. Bár nagyköveti címet viselt, a munkája lényege nem önálló döntéshozatal, hanem konkrét ügyek képviselete volt a megbízó érdekében. Orbán Viktor szerint addig működik ez a modell, amíg a megbízó maga a magyar kormány.

A probléma ott kezdődik – fogalmazott a kormányfő –, amikor ugyanez a szereplő már nem Magyarország érdekében, hanem más megbízók utasításai szerint jár el. Orbán Viktor úgy látja, Orbán Anita jelenlegi megbízói azt akarják elérni, hogy Ukrajnát mielőbb felvegyék az Európai Unióba és a NATO-ba, ami szerinte egyszerre jelentene súlyos gazdasági és háborús kockázatot Magyarország számára.

A miniszterelnök számadatokkal is alátámasztotta állítását: Ukrajna saját bevallása szerint a következő tíz évben mintegy 800 milliárd dollárra tart igényt az ország működtetéséhez, miközben további 700 milliárd dollárra lenne szüksége katonai kiadásokra. Orbán Viktor szerint ezek a terhek végső soron az európai – köztük a magyar – adófizetőkre hárulnának, ha Ukrajna uniós tagságot kapna.