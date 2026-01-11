Orbán Viktor kimondta: a világ nagyhatalmai Magyarország mögött állnak

Orbán Viktor a TikTokon megosztott beszédrészletében hozzátette, hogy a magyar kormány megállapodások tucatjait kötötte és köti a világ vezető hatalmaival kereskedelemről, befektetésekről és védelemről. Olyan megállapodásokat, amelyek ebben az új, vadnyugati filmeket idéző világrendben is garantálni fogják Magyarország biztonságos fejlődését – tért ki az egyezségek tárgyára, majd hozzátette, hogy „béke, nemzetközi tekintély, fejlődés, újra nagy és erős Magyarország. Fidesz, ez a biztos választás."

Hadrendbe álltak Orbán Viktor vezetésével

A Fidesz–KDNP tegnap megtartotta 31. kongresszusát a budapesti Hungexpón, ahol a pártszövetség bejelentette a 106 képviselőjelöltjét az áprilisi országgyűlési választásra. 41 körzetben új jelöltet választottak, 65-ben pedig maradtak a korábbi politikusok.

A rendezvényen felszólalt Orbán Viktor is, akit hivatalosan is miniszterelnök-jelöltnek szavaztak meg a küldöttek. A kormányfő beszédében a nemzeti egység kérdését is középpontba állította, hangsúlyozva, hogy csak az a politikai közösség képes valódi összefogást teremteni az országban, amely saját sorain belül is egységes.

Kiderült, hogy a kormánypártoknak ezúttal a „Biztos választás" lesz a kampányszlogenjük.