Orbán Viktor: Tartós hideg lesz, döntött a kormány a tűzifaprogramról

A kormány döntött: folytatjuk a szociálistűzifa-programot, olyan mennyiségben és addig, ameddig csak szükséges. Hideg idők jönnek. Vigyázzunk egymásra! – írja Facebook-videója felett Orbán Viktor.

Fotó: Facebook

A kormányfő tájékoztatott: az előrejelzések szerint nem enyhülés, hanem tartós hideg várható az országban. Orbán Viktor felidézte, hogy a múlt heti országos havazást követően hétfőn ónos eső nehezítette a közlekedést,

az operatív törzs pedig folyamatosan dolgozik a helyzet kezelésén.

A kormányfő bejelentette: a kormány döntése értelmében a belügyminiszternek gondoskodnia kell arról, hogy az önkormányzatok továbbra is megkapják a rászorulók ellátásához szükséges tűzifát.