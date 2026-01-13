Hírlevél
orbán viktor

Orbán Viktor: Tartós hideg lesz, döntött a kormány a tűzifaprogramról

Az előrejelzések szerint nem enyhülés, hanem tartós hideg várható az országban – jelentette be Facebook-videójában Orbán Viktor. A miniszterelnök hangsúlyozta: a rászorulók ellátásához szükséges tűzifát az önkormányzatok addig és olyan mennyiségben kapják meg, ameddig arra a tartós hideg miatt szükség lesz.
orbán viktorkormányhideg

A kormány döntött: folytatjuk a szociálistűzifa-programot, olyan mennyiségben és addig, ameddig csak szükséges. Hideg idők jönnek. Vigyázzunk egymásra! – írja Facebook-videója felett Orbán Viktor.

Orbán Viktor miniszterelnök és Pintér Sándor belügyminiszter (Forrás: Facebook)
Fotó: Facebook

A kormányfő tájékoztatott: az előrejelzések szerint nem enyhülés, hanem tartós hideg várható az országban. Orbán Viktor felidézte, hogy a múlt heti országos havazást követően hétfőn ónos eső nehezítette a közlekedést,

az operatív törzs pedig folyamatosan dolgozik a helyzet kezelésén.

A kormányfő bejelentette: a kormány döntése értelmében a belügyminiszternek gondoskodnia kell arról, hogy az önkormányzatok továbbra is megkapják a rászorulók ellátásához szükséges tűzifát. 

 

