Orbán Viktor: Tartós hideg lesz, döntött a kormány a tűzifaprogramról

Az előrejelzések szerint nem enyhülés, hanem tartós hideg várható az országban – jelentette be Facebook-videójában Orbán Viktor. A miniszterelnök hangsúlyozta: a rászorulók ellátásához szükséges tűzifát az önkormányzatok addig és olyan mennyiségben kapják meg, ameddig arra a tartós hideg miatt szükség lesz.
A kormány döntött: folytatjuk a szociálistűzifa-programot, olyan mennyiségben és addig, ameddig csak szükséges. Hideg idők jönnek. Vigyázzunk egymásra! – írja Facebook-videója felett Orbán Viktor.
A kormányfő tájékoztatott: az előrejelzések szerint nem enyhülés, hanem tartós hideg várható az országban. Orbán Viktor felidézte, hogy a múlt heti országos havazást követően hétfőn ónos eső nehezítette a közlekedést,
az operatív törzs pedig folyamatosan dolgozik a helyzet kezelésén.
A kormányfő bejelentette: a kormány döntése értelmében a belügyminiszternek gondoskodnia kell arról, hogy az önkormányzatok továbbra is megkapják a rászorulók ellátásához szükséges tűzifát.
