Orbán Viktor: Távol kell tartani Magyarországot a háborús veszélyektől

Az új korszak legfontosabb kérdése Európában a háború vagy béke kérdése. A magyar kormány feladata könnyen azonosítható: távol kell tartani Magyarországot a háborús veszélyektől. Arra kell törekedni, hogy a veszélyek korszaka a lehető legkisebb kihívást és megpróbáltatást jelentse Magyarország számára – jelentette ki Orbán Viktor évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatóján hétfőn, Budapesten.

Orbán Viktor

Fotó: Polyák Attila

Az energiabiztonság kérdéskörét érintve a miniszterelnök rámutatott: a nemzeti szuverenitás egyre jobban függ az energiaszuverenitástól. A brüsszeli gáz- és olajipari szabályozások romboló hatásúak Magyarország számára, miközben stabil, biztonságos energiaellátás kiépítése a cél.

A miniszterelnök emlékeztetett, hogy Magyarországot 2027-től „el akarják vágni” az orosz energiától, a magyar kormány azonban eljárást indít az Európai Bizottsággal szemben. Magyarország célja, hogy

érjen véget az orosz-ukrán háború

és vonják vissza a szankciókat.

A jelenlegi brüsszeli szabályozás ugyanis átlagosan 20 százalékkal növeli az energiaárat az EU-ban.

Orbán Viktor: Magyarország nem vesz át egyetlen nyugat-európai országtól egyetlen migránst sem

A miniszterelnök szerint a magyar kormány álláspontja változatlan: nem vesz át egyetlen nyugat-európai országtól egyetlen migránst sem, nem épít menekülttábort, nem változtatja meg a határvédelem rendjét és nem lesz bevándorlóország, nem fogadja el azt, hogy Brüsszel mondja meg nekünk, hogy kikkel éljünk együtt.

A pénzünket Magyarországra és a magyar családokra fordítjuk, nem Ukrajnára”

Orbán Viktor elmondta, nem fogjuk odaadni a magyarok pénzét Ukrajnának, sem Ukrajnának nyújtott hadikölcsönben, sem Ukrajnának küldött pénzügyi segélyekben nem vesz részt Magyarország.