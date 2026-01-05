Orbán Viktor: Távol kell tartani Magyarországot a háborús veszélyektől

Az új korszak legfontosabb kérdése Európában a háború vagy béke kérdése. A magyar kormány feladata könnyen azonosítható: távol kell tartani Magyarországot a háborús veszélyektől. Arra kell törekedni, hogy a veszélyek korszaka a lehető legkisebb kihívást és megpróbáltatást jelentse Magyarország számára – jelentette ki Orbán Viktor évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatóján hétfőn, Budapesten.
Az energiabiztonság kérdéskörét érintve a miniszterelnök rámutatott: a nemzeti szuverenitás egyre jobban függ az energiaszuverenitástól. A brüsszeli gáz- és olajipari szabályozások romboló hatásúak Magyarország számára, miközben stabil, biztonságos energiaellátás kiépítése a cél.
A miniszterelnök emlékeztetett, hogy Magyarországot 2027-től „el akarják vágni” az orosz energiától, a magyar kormány azonban eljárást indít az Európai Bizottsággal szemben. Magyarország célja, hogy
- érjen véget az orosz-ukrán háború
- és vonják vissza a szankciókat.
A jelenlegi brüsszeli szabályozás ugyanis átlagosan 20 százalékkal növeli az energiaárat az EU-ban.
Orbán Viktor: Magyarország nem vesz át egyetlen nyugat-európai országtól egyetlen migránst sem
A miniszterelnök szerint a magyar kormány álláspontja változatlan: nem vesz át egyetlen nyugat-európai országtól egyetlen migránst sem, nem épít menekülttábort, nem változtatja meg a határvédelem rendjét és nem lesz bevándorlóország, nem fogadja el azt, hogy Brüsszel mondja meg nekünk, hogy kikkel éljünk együtt.
A pénzünket Magyarországra és a magyar családokra fordítjuk, nem Ukrajnára”
Orbán Viktor elmondta, nem fogjuk odaadni a magyarok pénzét Ukrajnának, sem Ukrajnának nyújtott hadikölcsönben, sem Ukrajnának küldött pénzügyi segélyekben nem vesz részt Magyarország.
A miniszterelnök hozzátette, rendelkezésre álló gazdasági erőforrásokat a magyarok érdekében fogják mozgósítani. Közölte, a pénzt Magyarországra és a magyar családokra fordítják. Ahogyan a miniszterelnök fogalmazott:
Hadikölcsönt sem adunk, illetve abban sem veszünk részt.”
Az Ukrajnának nyújtandó európai kölcsönről szólva Orbán Viktor szerint ez egy átverés, kölcsönnek hívják, de az ukránok ezt soha nem fogják visszafizetni, ezért a miniszterelnök szerint pontosabb lenne, ha támogatásnak neveznénk. A miniszterelnök hangsúlyozta:
Természetesen nem küldünk katonákat és nem küldünk fegyvereket sem.”
Orbán Viktor rámutatott arra is, hogy nem fogadják el azokat a brüsszeli döntéseket, amelyek hadigazdaságra akarják átállítani a tagállamok gazdasági rendszereit, ugyanis szerinte a hadigazdaságra való átállás nem szolgálja a béke ügyét és nem szolgálja a tagállamok gazdasági érdekét sem. ennek kapcsán a miniszterelnök közölte:
Magyarország úgy döntött, hogy kimarad ebből a hadigazdaságból és inkább békegazdaságot építünk.”