orbán viktor

Nem akárki volt Orbán Viktor öltözőjében – mutatjuk!

21 perce
Olvasási idő: 2 perc
Gudics Máté, a Megasztár egykori győztese is fellépett a kaposvári háborúellenes gyűlésen. A zenész ezután a kulisszák mögött találkozhatott Orbán Viktor miniszterelnökkel is.
orbán viktorHáborúellenes Gyűlésgudics máté

Hallom, te most Bicskén laksz? – tette fel a kérdést Orbán Viktor miniszterelnök Gudics Máténak, aki a kaposvári háborúellenes gyűlésen lépett fel. A 2024-es Megasztár győztese az eseményen az István, a király című dalt adta elő.

Orbán Viktor
Orbán Viktor Gudics Mátéval beszélgetett a kaposvári háborúellenes gyűlésen
(Fotó: MW)

A zenész ezután a kulisszák mögött, az öltözőben találkozhatott a magyar miniszterelnökkel. 

A kormányfő kérdésére Gudics Máté elárulta, autodidakta módon tanult meg énekelni, de jelenleg a Kodolányi János Egyetemen tanul jazz-ének szakon.

@viktor_a_tiktokon Megasztár az öltözőmben 😎 #orbanviktor #miniszterelnok #fyp #megasztár #GudicsMáté ♬ eredeti hang - Viktor a TikTokon

 

