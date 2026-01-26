Nem akárki volt Orbán Viktor öltözőjében – mutatjuk!

Hallom, te most Bicskén laksz? – tette fel a kérdést Orbán Viktor miniszterelnök Gudics Máténak, aki a kaposvári háborúellenes gyűlésen lépett fel. A 2024-es Megasztár győztese az eseményen az István, a király című dalt adta elő.

Orbán Viktor Gudics Mátéval beszélgetett a kaposvári háborúellenes gyűlésen

(Fotó: MW)

A zenész ezután a kulisszák mögött, az öltözőben találkozhatott a magyar miniszterelnökkel.