Nem akárki volt Orbán Viktor öltözőjében – mutatjuk!

Gudics Máté, a Megasztár egykori győztese is fellépett a kaposvári háborúellenes gyűlésen. A zenész ezután a kulisszák mögött találkozhatott Orbán Viktor miniszterelnökkel is.
Hallom, te most Bicskén laksz? – tette fel a kérdést Orbán Viktor miniszterelnök Gudics Máténak, aki a kaposvári háborúellenes gyűlésen lépett fel. A 2024-es Megasztár győztese az eseményen az István, a király című dalt adta elő.
A zenész ezután a kulisszák mögött, az öltözőben találkozhatott a magyar miniszterelnökkel.
A kormányfő kérdésére Gudics Máté elárulta, autodidakta módon tanult meg énekelni, de jelenleg a Kodolányi János Egyetemen tanul jazz-ének szakon.
