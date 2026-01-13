Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij váratlan helyről kapott gigapofont – kizárt, hogy ezt kiheveri

Olvasta?

Kiadták a riasztást: életveszélyes jégpáncélba borul Magyarország

Orbán Viktor

Orbán Viktor: A Tisza Párt hallgat a háborúról, Brüsszelhez igazodik

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktor szerint a Tisza Párt egy hónap alatt politikai abszurdok sorával próbálja elfedni, hogy nem hajlandó világos álláspontot képviselni az ukrajnai háború ügyében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorFideszTisza Párt

Orbán Viktor a háborúval kapcsolatos álláspontját újabb Facebook-bejegyzésben foglalta össze, amelyben élesen bírálta a Tisza Pártot. A miniszterelnök szerint az ellenzéki formáció az elmúlt egy hónapban „politikai abszurdokkal” próbálta elterelni a figyelmet arról, hogy nem hajlandó világos választ adni Magyarország legfontosabb sorskérdésére.

Budapest, 2026. január 10.A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a párt kongresszusán a budapesti Hungexpón 2026. január 10-én.MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos Orbán Viktor
Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos / MTI/Miniszterelnöki Kommunikáció

A kormányfő felsorolása szerint berepülő drón, önmerénylet, alkotmányos puccs, kamu honlapok és védjegyek szerepeltek a Tisza Párt kommunikációjában, miközben Európa szerinte az ukrajnai háborútól hangos. Orbán Viktor azt írta: Brüsszel 800 milliárd dollárt, európai katonákat és fegyverszállításokat követel, és 

minden a brüsszeli háborús terv szerint halad.

A miniszterelnök bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a háború ma a legfontosabb kérdés Magyarország előtt, ugyanakkor szerinte a Tisza Párt erről következetesen hallgat. „Nem mondanak semmit, mert belebuknának” – fogalmazott, hozzátéve: 

Brüsszelnek nem tudnak, Kijevnek pedig nem akarnak nemet mondani.

Orbán Viktor szerint ezért marad a politikai bűvészkedés és az egyre nagyobb képtelenségek gyártása, hogy ne kelljen kimondani az igazat. A kormányfő állítása szerint az igazság az, hogy a Tisza Párt menthetetlenül Brüsszel-párti.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!